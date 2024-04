Windows 11 se met à jour avec Moment 5 : voici les 5 fonctionnalités clés à découvrir

Amélioration de l’accessibilité, Snap Layouts plus intelligents, gomme magique pour vos photos, partage à proximité optimisé et nouvelles options pour Copilot : voici 5 nouveautés de la nouvelle mise à jour Moment 5 de Windows 11, la KB5036893.

Windows 11 vient de recevoir sa dernière mise à jour majeure, Moment 5. Intégrée à la mise à jour cumulative d’avril, elle apporte un lot de nouveautés intéressantes. Regardons de plus près les 5 fonctionnalités phares de Moment 5 (mise à jour KB5036893) et découvrons également quelques bonus qui vous attendent.

1. Accessibilité améliorée : Accès à la voix et Narrateur plus performants

Microsoft ne cesse d’améliorer les fonctionnalités d’accessibilité de Windows 11, et Moment 5 confirme cette tendance. Voice Access, qui permet de contrôler votre ordinateur à la voix, bénéficie de plusieurs améliorations.

Vous pouvez désormais l’utiliser sur plusieurs écrans simultanément. Grâce à la grille de souris, vous pouvez, par exemple, glisser-déposer un fichier d’un moniteur à l’autre. Autre nouveauté majeure : la possibilité de créer des commandes vocales personnalisées.

Vous pourrez ainsi définir une commande pour coller un bloc de texte spécifique dans un document. Bref, de nombreuses optimisations pour Voice Access, et Narrateur n’est pas en reste, avec l’ajout de nouvelles voix naturelles pour la lecture d’écran.

2. Organisation optimisée avec les suggestions de disposition Snap Layouts

Si vous ne les utilisez pas encore, Snap Layouts est un outil astucieux pour le multitâche. Il permet d’organiser rapidement vos fenêtres ouvertes sur le bureau de manière efficace. Moment 5 introduit des suggestions de disposition pilotées par l’IA, une fonctionnalité très pratique.

3. Gomme magique pour vos photos avec l’application Photos

L’application Photos de Windows 11 reçoit une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA : la suppression d’éléments par apprentissage machine. Concrètement, vous pouvez sélectionner une zone indésirable sur une photo et l’IA se chargera de la supprimer, en comblant intelligemment l’arrière-plan pour qu’il corresponde au reste de l’image.

Attention, la technologie IA peut parfois réserver des surprises, mais l’outil reste pratique à tester. Et si le résultat ne vous plaît pas, vous pouvez toujours annuler la modification.

4. Partage à proximité plus rapide et plus efficace

Le partage à proximité est une fonction qui permet de partager sans fil des fichiers ou des liens de sites web avec d’autres appareils situés à proximité. Moment 5 automatise l’activation du Wi-Fi et du Bluetooth (utilisés par la fonction) lorsque vous activez le partage à proximité, évitant ainsi des manipulations superflues. De plus, les transferts de fichiers sont désormais plus rapides, y compris sur les réseaux Wi-Fi publics.

5. Copilot se dote de nouvelles fonctionnalités

L’assistant IA Copilot ne fait pas l’unanimité, mais ses adeptes seront ravis des nouveautés de Moment 5. La mise à jour introduit des plug-ins pour des services tiers, comme OpenTable. Vous pouvez désormais demander à Copilot de réserver une table de restaurant pour vous.

La liste des commandes de Copilot liées aux paramètres de Windows 11 s’est également élargie, incluant des options d’accessibilité, divers réglages et informations sur les appareils. Copilot peut même vider la corbeille pour vous.

D’autres fonctionnalités à découvrir dans Moment 5

Microsoft a également amélioré la fonction de partage Windows qui prend désormais en charge WhatsApp. La fonction de diffusion d’écran est aussi plus facilement accessible, ce qui peut être utile pour afficher votre écran sur un autre appareil, comme un téléviseur ou une tablette. Les utilisateurs du panneau Widgets seront ravis d’apprendre qu’ils peuvent désormais organiser les widgets par catégorie.

Enfin, sachez que vous pouvez utiliser Copilot jusqu’à 10 fois sans avoir à vous connecter à un compte Microsoft. Cela permet aux utilisateurs disposant d’un compte local de tester l’assistant IA. Notez également que les utilisateurs européens bénéficient de fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité de supprimer Bing et Edge de Windows 11, ce qui n’est pas le cas dans d’autres régions.

Pour profiter de toutes ces nouveautés de Moment 5, il vous suffit de rechercher les mises à jour dans Windows Update et d’installer la dernière mise à jour cumulative pour Windows 11.