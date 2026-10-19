Windows 11 corrige le bug qui faisait planter vos jeux et logiciels

Microsoft vient de corriger un bug de Windows 11 qui provoquait le plantage de certains jeux et applications. Lié au décodage audio AC-3, le problème avait surgi chez les usagers ayant installé la mise à jour préliminaire de septembre estampillée KB5124010.

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Windows 11 est tristement célèbre pour ses mises à jour problématiques qui provoquent des bugs divers et variés. Déployée le 22 septembre dernier, la mise à jour préliminaire KB5124010 faisait notamment planter certains jeux et applications utilisant le décodage audio AC-3 (Dolby Digital). “Dans certains cas, l’application peut ne pas se lancer ou se fermer sans préavis. Dans d’autres cas, elle fonctionnera normalement jusqu’à l’utilisation de certaines fonctionnalités, comme la lecture de musique”, reconnaissait Microsoft.

Windows 11 : les plantages de jeux et d’applications ont été corrigés dans le dernier Patch Tusday

Parmi les apps concernées, on retrouvait donc des jeux vidéo mais aussi des lecteurs multimédia et des applications de productivité. Dans l’attente d’un correctif viable, les utilisateurs victimes de ce bug devaient désinstaller la mise à jour problématique pour retrouver un fonctionnement normal. Bien que facultative, KB5124010 pouvait s’installer automatiquement sur les PC dont les propriétaires avaient activé l’option “Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles” dans Windows Update.

Bonne nouvelle, le géant de Redmond s’est efforcé d’y remédier dans le Patch Tuesday d’octobre. Les usagers touchés sont donc invités à télécharger la mise à jour KB5127648, laquelle inclut d’“importantes améliorations et des correctifs de problèmes, y compris celui-ci”, promet Microsoft sur une page d’assistance. Le correctif englobe Windows 11 24H2, 25H2 et 26H2.

À titre d’information, Microsoft avait expliqué pourquoi de nombreuses applications modernes avaient été épargnées. “Le composant de code concerné est généralement utilisé dans les anciennes applications qui s’appuient encore sur le décodage audio intégré de Windows. De nombreuses applications modernes utilisant ce codec ancien intègrent souvent leurs propres composants de décodage audio”, détaillait l’éditeur.