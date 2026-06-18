Enfin ! Windows 11 corrige le défaut majeur de la barre de recherche

Microsoft poursuit ses efforts pour améliorer Windows 11 en corrigeant certains irritants du quotidien. Désormais, la barre de recherche est capable de retrouver vos applications même lorsque les requêtes contiennent des fautes de frappe.

Comme promis, Microsoft continue de gommer les défauts récurrents de Windows 11, pointés depuis longtemps par la communauté. Après les améliorations apportées au menu Démarrer et l’accélération notable du lancement des applications, l’éditeur s’attaque désormais à la barre de recherche. Dans la version expérimentale 26300.8687 dédiée aux Insiders, le géant de Redmond apporte ainsi une correction attendue de longue date.

L’outil de recherche peut désormais retrouver vos applications même si votre requête contient des fautes de frappe, des lettres manquantes ou encore des lettres superflues. Saisir “comand” vous permettra par exemple de retrouver l’Invite de commandes. Autre amélioration notable : lorsque vous recherchez un paramètre, Windows 11 fait apparaître les réglages les plus pertinents plus haut dans les résultats.

L’outil de recherche de Windows 11 tolère mieux les erreurs de saisie

Jusqu’ici, l’OS affichait uniquement des résultats de recherche Bing quand il détectait une faute de frappe dans la requête, l’application installée sur le PC ou le fichier restant étonnamment absents des suggestions. Dans sa nouvelle version, Windows 11 parvient enfin à trouver la bonne réponse malgré les fautes de frappe. Pour le moment, ces améliorations sont réservées aux membres du programme Insider. Elles devraient atterrir sur le canal stable très prochainement.

Local files are prioritized in the new search updates. Also if you want you can turn off web suggestions entirely. — March Rogers (@marchr) June 15, 2026

“Les fichiers locaux sont prioritaires dans les nouvelles mises à jour de recherche. Si vous le souhaitez, vous pouvez également désactiver complètement les suggestions Web”, confirme March Rogers, directeur du design pour Windows. Pour rappel, les utilisateurs européens pouvaient déjà désactiver les résultats Bing dans la recherche depuis plusieurs mois, Microsoft s’étant plié aux exigences du Digital Markets Act.

À l’avenir, cette fonctionnalité sera également déployée dans le reste du monde, évitant aux usagers d’avoir à farfouiller dans le registre Windows. Voici la procédure pour désactiver l’affichage des résultats Bing dans la barre de recherche :

Cliquez sur la Loupe puis sur les trois petits points en haut à droite.

puis sur les trois petits points en haut à droite. Lancez les Paramètres de recherche .

. Eteignez l’interrupteur de l’option Autoriser les applications de recherche à afficher les résultats.

Pour mémoire, les utilisateurs bénéficient d’une autre amélioration appréciable depuis le déploiement du Patch Tuesday de juin. La recherche affiche désormais des résultats dès la saisie de deux caractères, contre trois auparavant. De quoi gagner un temps précieux.