Windows 11 : fuyez cette mise à jour, elle fait planter vos jeux

La mise à jour facultative KB5124010 de Windows 11 provoque des plantages dans plusieurs jeux, dont Battlefield 6. Des utilisateurs recommandent de la désinstaller afin de retrouver un fonctionnement normal.

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Windows 11 mène la vie dure à certains jeux ces dernières semaines. Après les plantages provoqués par la mise à jour cumulative KB5121003 en août, c’est au tour de la mise à jour facultative KB5124010 de faire des siennes. Déployée récemment, celle-ci apporte plusieurs nouveautés à Windows 11 24H2 et 25H2 (réattribution de la touche Copilot, améliorations Bluetooth, nouveaux emojis, nouvelles options d’accessibilité).

Windows 11 : KB5124010 fait planter Battlefield 6, Battlefield 2042 et Wardogs

Elle provoque toutefois aussi des problèmes chez les gamers. Plusieurs joueurs de Battlefield 6 rapportent que le jeu plante quasiment instantanément après le lancement d’une partie, souvent sans message d’erreur apparent. Des témoignages similaires signalent aussi des soucis avec Battlefield 2042, tandis que des joueurs de Wardogs signalent une erreur WD-L020-95bc94d86a0d empêchant le lancement du jeu.

Les systèmes anti-triche de ces différents titres sont les principaux suspects. Pour information, Battlefield 6 et Battlefield 2042 utilisent Javelin, l’anti-cheat d’Electronic Arts, tandis que Wardogs s’appuie sur Easy Anti-Cheat. EA a reconnu des problèmes de compatibilité entre Javelin et certaines versions récentes de Windows 11 distribuées aux Insiders. Les plantages sont toutefois également signalés chez des joueurs non-inscrits au programme de test.

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byu/Mysterious_Parsley30 from discussion

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Que faire ?

Si vos jeux commencent à planter après l’installation de KB5124010, nous vous recommandons de désinstaller cette mise à jour facultative. Plusieurs joueurs assurent avoir retrouvé un fonctionnement normal après cette manipulation. Pour ce faire, rendez-vous dans Paramètres > Windows Update > Historique des mises à jour > Désinstaller des mises à jour, puis sélectionnez KB5124010.

Attendez ensuite le correctif, qui pourrait être intégré dans la prochaine mise à jour cumulative de Windows 11, prévue le 13 octobre à l’occasion du Patch Tuesday. De son côté, EA confiait plancher sur une mise à jour de Javelin visant à mettre fin aux problèmes de compatibilité avec les dernières versions du système d’exploitation.