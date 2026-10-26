Windows 11 remplace enfin ce bouton inutile par un outil natif

Microsoft commence à intégrer un test de vitesse Internet que l’on peut lancer directement depuis la barre des tâches de Windows 11. Jusqu’ici, le bouton dédié au speedtest se contentait d’ouvrir Bing dans le navigateur par défaut.

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En mars dernier, Microsoft a introduit un nouveau bouton sur la barre des tâches permettant de lancer un test de débit. Une bonne idée sur le papier qui a rapidement fait déchanter les utilisateurs de Windows 11. Lorsqu’ils cliquent dessus, leur navigateur par défaut ouvre une page Bing mettant en avant le test de vitesse Internet d’Ookla. Pas de module natif, le bouton faisant simplement office de raccourci vers le moteur de recherche.

Face aux critiques de la communauté, Microsoft s’efforce de rectifier le tir. Le géant de Redmond teste actuellement un nouveau speedtest pleinement intégré à l’OS qui n’implique pas d’ouvrir un navigateur Web. Ce module a été introduit dans la build 26340.9767, réservée aux testeurs du programme Windows Insider.

Windows 11 corrige le tir avec un véritable test de connexion chapeauté par ses soins

L’accès depuis la barre des tâches reste identique. Il suffit de faire un clic droit sur l’icône du WiFi, de l’Ethernet ou des données cellulaires puis de cliquer sur “Effectuer un test de vitesse”. Le test sera alors géré directement par le système d’exploitation, qui vous indiquera vos débits descendant et montant ainsi que votre latence, sans avoir à ouvrir Bing.

“Nous simplifions et accélérons la vérification des performances de votre connexion Internet sous Windows. Les membres du programme Windows Insider peuvent désormais effectuer un test de vitesse Internet et consulter les résultats directement dans les Paramètres rapides, sans être redirigés vers un navigateur”, confirme Microsoft dans ses notes de version.

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Le speedtest natif devrait être déployé prochainement dans une version stable de l’OS. À l’écoute, le géant de Redmond multiplie les ajustements ces derniers mois pour corriger les défauts et les manques de Windows 11 dénoncés par les usagers. On pense notamment au retour de la barre des tâches déplaçable ou encore aux refontes de l’Explorateur de fichiers et du menu clic droit.