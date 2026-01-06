Stop à l’IA imposée de Microsoft : cet outil vous permet enfin de tout désactiver

Avec sa dernière mise à jour, FlyOOBE renforce les outils permettant de désactiver et de contrôler en profondeur les fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées par Microsoft.

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Avec FlyOOBE 2.4, désactivez et nettoyez l’IA de Windows 11 en profondeur

Bien que Windows 11 soit riche en fonctionnalités d’intelligence artificielle, une portion des utilisateurs persiste à chercher davantage de simplicité et de maîtrise sur leurs systèmes. C’est exactement dans ce domaine que FlyOOBE continue de progresser. La version la plus récente de l’outil propose un ensemble d’améliorations visant à reprendre le contrôle sur les fonctionnalités d’IA intégrées par Microsoft, souvent imposées sans véritable option lors de l’installation du système.

Ce que la dernière version de FlyOOBE apporte de nouveau

Avec la version 2.4, FlyOOBE renforce son rôle d’alternative aux paramètres par défaut de Windows 11. L’utilitaire introduit une gestion unifiée des composants liés à l’IA, désormais regroupés sous l’appellation volontairement ironique de « Slopilot ». Cette catégorie englobe Copilot, Recall, les fonctions intelligentes de Paint, ainsi que les mécanismes d’analyse de la saisie utilisateur. Tous peuvent être désactivés de manière centralisée, sans passer par une multitude de menus système.

L’évolution la plus notable réside toutefois dans l’intégration du script open source RemoveWindowsAI. Grâce à cet outil, FlyOOBE ne se contente plus de désactiver des options visibles. Il procède à un nettoyage en profondeur du système. Les principaux modules d’IA sont neutralisés, tout comme leurs fonctionnalités associées (analyses de saisie, actions contextuelles, reconnaissance vocale et effets audio automatisés). Le service AI Fabric, chargé d’orchestrer certaines briques d’intelligence artificielle, est également supprimé.

RemoveWindowsAI agit aussi à un niveau plus technique. Il modifie des clés du registre, retire des packages Appx normalement protégés par Windows, nettoie le magasin CBS qui héberge des composants système verrouillés et désactive les politiques internes liées à Copilot et Recall. Des mécanismes empêchant leur réinstallation automatique sont mis en place. En plus, les tâches planifiées susceptibles de réactiver Recall sont supprimées.

Au-delà de la gestion de l’IA, FlyOOBE améliore plusieurs modules secondaires. La détection des navigateurs lors de la configuration initiale est plus fiable, tout comme l’identification des extensions et composants actifs du système. La recherche interne gagne en cohérence et la gestion des thèmes ainsi que des paramètres visuels appliqués durant l’OOBE devient plus stable.

Un tel nettoyage n’est toutefois pas anodin

Il est vivement recommandé de créer un point de restauration système, voire une sauvegarde complète, avant toute intervention. L’exportation des clés de registre concernées peut également s’avérer judicieux pour revenir en arrière en cas de problème.

Source : FlyOOBE