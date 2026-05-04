Windows 11 améliore enfin cet outil essentiel, il était temps !

Microsoft commence à déployer la nouvelle version de la fenêtre Exécuter sur Windows 11. Design mis au goût du jour, performances accrues… On vous détaille les nouveautés.

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Windows 11 va subir une transformation radicale cette année. Alors que l’Explorateur de fichiers a déjà entamé sa mue, Microsoft planche également sur la nouvelle mouture de la fenêtre Exécuter. Pour rappel, cet outil permet de lancer rapidement des programmes, d’ouvrir des fichiers ou des dossiers et d’accéder à des paramètres système en saisissant directement une commande.

Au fil des décennies, la boîte de dialogue (qui s’ouvre via le raccourci Windows + R) avait été très peu mise à jour. Il était donc temps de lui offrir une refonte bien méritée. Dans un article de blog, Microsoft détaille les améliorations. L’outil bénéficie désormais d’une nouvelle apparence qui s’harmonise avec Fluent design et le reste de l’OS, le mode sombre étant notamment pris en charge.

Windows 11 propose une refonte radicale de la fenêtre Exécuter

Côté performances, la version repensée du menu Exécuter est plus rapide. Selon l’entreprise, elle ne met désormais que 94 ms environ pour s’afficher à l’écran. Il est également possible d’accéder rapidement au dossier utilisateur en saisissant la commande “~\”. Dans les commentaires, un utilisateur note toutefois qu’il existait déjà un raccourci similaire (“.”) permettant de l’ouvrir.

“Pour moderniser la boîte de dialogue Exécuter et l’adapter au style graphique de Windows 11, il était essentiel de préserver ses performances et la simplicité de l’interface utilisateur, fidèle à l’esprit de Windows 95”, souligne le géant de Redmond. Ce dernier explique aussi que le bouton “Parcourir” était très peu utilisé, ce qui explique son retrait dans la nouvelle version.

Il est d’ores et déjà possible de tester le nouveau menu dans les versions préliminaires du système d’exploitation. Pour ce faire, vous devez rejoindre le programme Windows Insider, si ce n’est pas déjà fait. Accédez ensuite aux Paramètres > Système > Avancé et activez la nouvelle fenêtre Exécuter dans la section Boîte de dialogue d’exécution.

Il s’agit d’une fonctionnalité optionnelle. Vous pouvez utiliser le Hub de commentaires pour partager vos remarques sur la refonte.