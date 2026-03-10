Windows 11 ajoute un nouveau bouton sur la barre des tâches, vous allez être déçu

La barre des tâches de Windows 11 dispose d’un nouveau bouton permettant de tester la vitesse de votre connexion Internet. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers une page Bing où vous pourrez lancer le Speedtest d’Ookla. De quoi décevoir les utilisateurs qui espéraient une fonctionnalité native.

Alors que les utilisateurs de Windows 11 pourront bientôt déplacer à leur guise la barre des tâches, cette dernière vient de s’agrémenter d’un nouveau bouton. Pour y accéder, il suffit de faire un clic droit sur l’icône WiFi (ou Ethernet) dans la barre d’état de l’OS. L’option “Effectuer un test de vitesse” vous sera alors proposée. Contre toute attente, il ne s’agit toutefois pas d’une fonctionnalité native.

En cliquant sur le bouton, votre navigateur défini par défaut ouvrira une page de recherche Bing avec la requête “Internet speed test” déjà lancée. Le “Speedtest by Ookla” sera mis en exergue juste en dessous. Celui-ci vous permettra de mesurer le débit descendant (téléchargement), le débit montant (envoi) et la latence (ping) de votre connexion Internet.

La nouvelle “fonctionnalité” de Windows 11 © Tom’s Guide

Windows 11 : le nouveau bouton de la barre des tâches est un raccourci vers Bing

Il ne s’agit pas de remettre en cause la fiabilité de cet outil dont la mise en avant ici s’explique par un partenariat noué avec Microsoft. Ce qui est regrettable, c’est que le géant de Redmond se soit contenté de rediriger les utilisateurs vers son moteur de recherche Bing (probablement pour gonfler son trafic) sans développer son propre utilitaire maison. L’entreprise continue de mettre en avant ses services de manière abusive à l’instar de Copilot, faisant fi des critiques.

Comme le rappelle Windows Latest, Microsoft avait déjà mis au point une véritable application de test de vitesse réseau pour Windows, développée en XAML. L’outil intégré à Windows 8 affichait non seulement les débits, mais aussi d’autres informations utiles contre le type de connexion, le nom du réseau ou encore l’état de la connexion. Il conservait même un historique des résultats, lequel s’avérait pratique pour comparer l’évolution des performances au fil du temps.

Voilà le genre d’outil qu’on aurait aimé voir dans Windows 11. Le nouveau bouton ne fait qu’alourdir les sous-menus de la barre d’état sans offrir de véritable valeur ajoutée. “Quelle audace de proposer une ‘fonctionnalité’ qui n’est littéralement qu’un raccourci de navigateur vers Bing.com”, déplore un utilisateur sur Reddit.