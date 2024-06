Windows 11 : son installation avec un compte local va disparaître, le compte Microsoft sera obligatoire

Microsoft durcit sa position contre les comptes locaux sur Windows, rendant leur création plus difficile pour tout le monde. Cette décision vise à favoriser les comptes Microsoft, qui offrent une meilleure intégration avec les services de la firme, mais soulève des questions de confidentialité.

Microsoft semble déterminé à reléguer les comptes locaux de Windows 11 aux oubliettes. Cette orientation se manifeste de manière plus explicite aujourd’hui avec la suppression d’un guide crucial qui expliquait comment convertir un compte Microsoft en un compte local sur Windows.

Cette décision, prise par le géant de la technologie, reflète une stratégie plus large visant à encourager les usagers à privilégier les comptes Microsoft pour accéder à leurs appareils. Mais qu’est-ce qui se cache réellement derrière cette démarche ?

Microsoft supprime un guide sur la création de comptes locaux sur Windows

Depuis l’introduction des comptes Microsoft dans Windows, l’entreprise a entrepris un effort constant pour promouvoir leur utilisation. Initialement, la documentation officielle incluait des instructions pour convertir des comptes locaux en comptes Microsoft, facilitant ainsi l’accès à une gamme de services connectés. Mais au fil du temps, Microsoft a ajouté des avertissements, soulignant les avantages de rester connecté via un compte Microsoft, et les dangers « supposés » de l’utilisation de comptes locaux.

Ces avertissements mettaient en avant l’intégration transparente avec les services Microsoft,« une sécurité accrue », et la possibilité de synchroniser des données à travers plusieurs appareils. En juin dernier, il était encore possible de trouver des instructions pour la conversion inverse, mais ces dernières étaient accompagnées de nombreux avertissements destinés à dissuader les usagers.

© Envato

Aujourd’hui, les instructions pour passer d’un compte Microsoft à un compte local ont tout simplement disparu du site de support officiel. Vous pouvez même retrouver la page sur la Wayback Machine ici. Ce n’est pas parce qu’il est devenu impossible de faire la conversion, non : en réalité, la suppression de ce guide semble être une tactique pour dissuader tout le monde de revenir aux comptes locaux, en les incitant à s’habituer aux comptes Microsoft.

Alors, pourquoi cette décision, si ce n’est pour fidéliser les gens à l’écosystème Microsoft ? Après tout, un compte Microsoft offre un accès direct à des services tels que OneDrive, Outlook et bien d’autres, ce qui pourrait générer davantage de revenus pour l’entreprise…

Mais cette démarche n’est pas sans susciter des controverses. Les usagers attachés à leur vie privée — et j’en fais partie — continuent de préférer les comptes locaux, qui ne nécessitent pas de connexion à Internet pour fonctionner et n’envoient pas de données à des serveurs distants. Pire encore, il existait une solution simple pour installer Windows 11 avec un compte local, mais celle-ci ne fonctionne plus.