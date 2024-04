Windows 10 veut vous forcer à utiliser un compte Microsoft, vers la fin du compte en local ?

Microsoft s’apprête à intensifier ses efforts pour convaincre les utilisateurs de Windows 10 de passer à un compte Microsoft. Un récent test apparu dans la dernière mise à jour pour les initiés de Windows 10 (build 19045.4353) introduit des notifications dans l’application Paramètres. Ces messages incitent les utilisateurs disposant d’un compte local à migrer vers un compte Microsoft.

Microsoft part en croisade contre les comptes locaux sur Windows 10

Selon Microsoft, le compte Microsoft présente des avantages en termes de centralisation des services, de sauvegarde des données, de gestion des abonnements et de renforcement de la sécurité. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de l’entreprise visant à encourager l’utilisation de son écosystème applicatif et cloud.

Le déploiement de ces notifications, qui apparaissent simplement en haut de l’application Paramètres sous forme d’une grande bannière, semble progressif et n’est pas encore généralisé sur la build 19045.4353. Il est toutefois possible de les activer manuellement à l’aide d’outils tiers.

Cette volonté de Microsoft de marginaliser les comptes locaux n’est pas une nouveauté et suscite le mécontentement d’une partie de la communauté. Heureusement, Windows 10 permet encore de contourner relativement facilement l’obligation d’un compte Microsoft lors de la configuration initiale.

Cependant, sous Windows 11, la démarche s’avère plus complexe, même si nous vous donnons des méthodes ici. Microsoft a considérablement restreint la possibilité d’utiliser un compte local, obligeant les utilisateurs à recourir à des manipulations techniques peu intuitives.

Le choix entre un compte Microsoft et un compte local dépend des besoins et des habitudes de chaque utilisateur. Un compte Microsoft s’avère pertinent pour ceux qui exploitent régulièrement les services Microsoft (Office 365, OneDrive, etc.). A l’inverse, les utilisateurs privilégiant la confidentialité et le contrôle accru de leurs données trouveront davantage leur intérêt dans un compte local.