Les super-héros Marvel sont des zombies grâce à Zombicide

Envi d’une tranche de super-héros zombies ? Marvel Zombies est actuellement en financement participatif dans la gamme Zombicide de Cool Mini or not.

Zombicide, c’est le rouleau compresseur du jeu de plateau. Sévissant depuis 10 ans désormais, ce système de jeu de CMON a été décliné en moult thèmes : moderne, Heroic Fantasy, Moyen-Age, Espace et dernièrement western.

Marvel Zombies, A Zombicide Game – Crédit : CMON

Aujourd’hui, l’éditeur américain revient avec un thème inédit, celui des super-héros. Non content d’avoir déjà une forte communauté, la saga Zombicide vient ici chercher directement les fans de Marvel avec sa boîte Marvel Zombies. Enfin, ses boîtes peut-on dire puisque ce sont deux jeux qui sont lancés : Marvel Zombies et Marvel Zombies X-Men Resistance.

Jouer des zombies, une nouveauté de Marvel Zombies

Chacun propose ses propres scénarios et aussi quelques mécaniques différentes. Mais ce qui les sépare franchement, c’est le rôle des joueurs. Dans le premier, on incarne des super-héros zombifiés faisant face aux agents du Shield et à d’autres super-héros, normaux eux.

X-Men Resistance propose la même chose, mais à l’envers. On joue des super-héros face à des hordes de zombies. C’est d’ailleurs la formule classique des Zombicide. Proposer de jouer des morts-vivants avec son jeu de base, permet à CMON de modeler les règles un tout petit peu.

Marvel Zombies, A Zombicide Game – Crédit : CMON

Qu’est-ce qui change comme mécanique dans ce Zombicide ?

Si vous connaissez Zombicide, ne vous attendez pas à une révélation (les règles ici). Les mécaniques générales sont les mêmes que celles des dernières éditions, comme le Zombicide 2nd Edition dont vous pouvez retrouver le test ici. On a de grandes tuiles de décor sur lesquelles on déplace son super-héros en l’occurence. On peut entrer dans les bâtiments, faire du bruit ou pas, fouiller des caisse ou des pièces à la recherche d’équipement.

Les armes blanches et armes à feu sont ici avantageusement remplacées par les super-pouvoirs des sups zombies. Comme dans chaque Zombicide, les personnages évoluent au cours de la partie en gagnant de nouvelles options. Ici, rien d’aléatoire. CMON a voulu du thématique. Ainsi, Iron Man va-t-il gagner une attaque lui permettant de repousser tous ses ennemis d’une zone et à haut niveau, il pourra même contrôler sa crise de faim afin de ne pas se jeter dans la mêlée.

Marvel Zombies, A Zombicide Game – Crédit : CMON

Autre nouvel élément de gameplay : la faim. Chaque fiche de personnage possède une piste de faim allant de 1 à 4. Celle-ci augmente de 1 à chaque tour et octroie un dé supplémentaire au joueur. Au niveau 4, le personnage devient vorace, il a la dalle. Il ne peut plus rien faire, il doit manger et vite. Seul coup possible : croquer un ennemi. S’il ne le fait pas, son corps va commencer à souffrir de dommages. Sauter dans un groupe d’agents du Shield peut parfois être la meilleure solution…

Cette nouvelle mécanique repose sur le système récompense-risque. Plus on a faim et plus on est fort, mais lorsque l’on a trop faim, rien ne va plus. Il faut trouver l’équilibre et déclencher son attaque spéciale, mais totalement nulle, au bon moment pour réduire son niveau de faim. Autre intérêt de ce mode vorace, il vient pimenter les parties avec des joueurs qui filent à l’autre bout de la carte pour apaiser leur faim, laissant leurs coéquipiers dans la panade. De quoi ajouter une belle dose d’humour.

Marvel Zombies, A Zombicide Game – Crédit : CMON

Une tonne de figurines, comme tout bon Zombicide

Quand on parle de Zombicide, on pense figurines, tonnes de figurines. Marvel Zombies n’échappe pas à la règle. Rien que la boîte de base en contient déjà 86. On ajoute ensuite les strech goals (bonus du financement) et c’est une foule de plastique qui débarque. Les gravures sont de qualité comme toujours et mieux encore, chaque figurine est soclée, à savoir que leurs supports sont texturés et détaillés. Un bonheur pour les peintres.

Marvel Zombies, A Zombicide Game – Crédit : CMON

Le pack de base est disponible à 130 $ durant la campagne Kickstarter. Il comprend la boîte Marvel Zombies ainsi que les strech goals. Il faut ajouter le coût du transport ainsi que les 20% de TVA. En tout, cela revient à 170 euros environ. Pour 240 dollars (hors frais de port et TVA), on ajoute la boîte X-Men Resistance. Et pour les fondus, il y a aussi le pack Galactus avec une figurine géante de l’entité cosmique de Marvel. On peut ajouter à cela des extensions : une sur les 4 Fantastiques et une autre sur les Gardiens de la Galaxie pour respectivement 50 et 40 dollars.

Marvel Zombies, A Zombicide Game – Crédit : CMON

Une sacré facture si l’on est complétiste. Précisons enfin que le jeu vendu sur Kickstarter n’est disponible qu’en anglais. Rassurez-vous, peu de texte dans Zombicide. Néanmoins, si c’est un frein pour vous, sachez que Marvel Zombies sera localisé par Asmodée en français fin 2022 début 2023. Néanmoins, vous n’aurez alors plus l’ensemble des bonus afférents à la campagne Kickstarter.