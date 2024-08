10 raisons de craquer pour le Swift 14 AI, le premier PC portable Copilot+ optimisé pour l’IA d’Acer

Avec son Swift 14 AI, Acer propose un ultrabook fin et léger embarquant les dernières technologies de connectivité sans fil. Il s’agit aussi du premier modèle de la marque certifié PC Copilot+, garantissant ses capacités en matière de calcul IA et sa compatibilité avec les fonctionnalités IA les plus avancées de Windows 11.

L’intelligence artificielle est partout. Pour les étudiants ou les professionnels, elle est devenue indispensable pour booster sa productivité, si bien que les utilisateurs qui n’y ont pas accès souffrent d’un désavantage par rapport aux autres. Acer l’a bien compris et lance le Swift 14 AI, son tout premier PC portable estampillé Copilot+. Cette certification promet des performances et une expérience supérieures pour vous aider au mieux dans vos projets. Et au-delà de ça, cet ultrabook est aussi un petit bijou de design qui bénéficie d’une conception haut de gamme. Nous avons recensé 10 bonnes raisons de craquer pour cet ordinateur portable.

Des fonctions IA natives pour booster votre productivité

En tant que PC Copilot+, le nouveau Swift 14 IA intègre plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées pour faciliter votre quotidien et améliorer votre flux de travail. Nous pouvons citer Recall qui permet de vite retrouver n’importe quel contenu consulté sur le PC dans le passé. Il suffit de décrire ce que l’on recherche avec les informations dont on se souvient, le système s’occupe du reste en scannant les applications, les documents ou encore les messages. Un gain de temps considérable quand nous n’avons plus qu’une vague idée de ce que l’on souhaite retrouver.

Traduction automatique, aide à la création… Profitez de la révolution du multimédia

Avec Live Captions, vous profitez de traductions automatiques en temps réel de n’importe quelle vidéo visionnée, qu’il s’agisse d’un direct ou d’une vidéo à la demande. Pour l’instant, Windows 11 prend en charge la traduction de 44 langues vers l’anglais. Les créatifs vont aussi pouvoir s’en donner à cœur joie. Avec Cocreator, l’IA transforme des prompts (invites texte) et des petits dessins en véritables illustrations et visuels professionnels. Les joueurs ne sont pas en reste, puisque Super Resolution permet d’augmenter automatiquement la résolution graphique et la fréquence de rafraîchissement des jeux.

Des appels visio de meilleure qualité

La qualité des visioconférences est améliorée par Windows Studio Effects, qui optimise les conditions d’éclairage et élimine les bruits environnants indésirables pour des réunions plus productives. Cette fonction octroie en outre des filtres artistiques pour toutes les applications d’appel vidéo. De plus, Acer équipe son Swift 14 AI d’une excellente webcam avec définition QHD 1440p et obturateur de confidentialité. Trois microphones sont présents pour être en mesure de communiquer sans avoir à brancher un micro-casque avec un son de très haute qualité.

Une nouvelle puce surpuissante

Toutes ces prouesses technologiques sont rendues possibles par l’intégration d’une puce Snapdragon X Elite de Qualcomm, gravée dans une finesse de 4 nm. Doté de 10 ou 12 cœurs CPU Oryon (selon la version) cadencés jusqu’à 4,2 GHz, d’un GPU Adreno de 3,8 TFLOPS et d’un NPU Qualcomm Hexagon à 45 TOPS, ce SoC de nouvelle génération apporte aux ultraportables Arm des performances encore inégalées jusque-là. La plateforme utilisée est compatible avec des centaines d’applications parmi les plus utilisées, spécialement optimisées pour l’architecture Arm. Les jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5X-8533 et 1 To de stockage SSD NVMe PCIe Gen 4 participent aussi aux excellentes performances de la machine.

Une autonomie conséquente

Malgré sa finesse, le Swift 14 AI est doté d’une batterie 3-cell Li-ion qui dispose d’une capacité de 75 Wh. Cette dernière, ajoutée à la consommation énergétique maitrisée du SoC, permettent au PC portable de jouir d’une autonomie de 17 heures, de quoi tenir sans problème toute une journée. En streaming, l’autonomie est encore meilleure et flirte avec les 24 heures sans avoir à recharger. Et quand ce moment arrive, l’alimentation de 65 W autorise une charge rapide.

Un design premium et éco-responsable

Compact, ultra fin et léger (1,36 kg), le Swift 14 IA se transporte facilement n’importe où. Sa conception en général et son châssis en aluminium en particulier flattent l’œil, mais n’en oublient pas l’essentiel : nous avons affaire à un produit robuste, durable et résistant. Le Swift 14 IA est aussi un produit écoresponsable : il intègre dans son châssis du plastique PCR (recyclé post consommation) et son emballage est recyclable à 100 %. De plus, il comprend la certification EPEAT Gold. Son clavier rétroéclairé est un plus toujours appréciable.

Un écran de haute facture

L’ordinateur embarque un écran IPS mat de 14,5″ avec une belle définition WQXGA (2 560 x 1 600 pixels) ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour plus de fluidité. Le ratio image 16:10 est mieux adapté que le traditionnel 16:9 aux applications de bureautique et de création, améliorant le confort d’utilisation de vos logiciels habituels. L’affichage couvre 100 % de l’espace de couleurs sRGB et bénéficie de la technologie Acer BluelightShield pour atténuer la lumière bleue.

Une sécurité optimale qui rime avec praticité

Oubliez le mot de passe ou le code PIN pour déverrouiller et accéder à votre appareil. Grâce à Windows Hello, le Swift 14 IA prend en charge la connexion biométrique par empreinte digitale (le capteur est situé sur le bouton de démarrage) et par reconnaissance faciale. Ces méthodes d’authentification sont à la fois plus rapides et plus sécurisées.

La meilleure expérience sans fil qui soit

Le PC portable d’Acer offre une compatibilité avec les standards Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4, soit les normes les plus récentes de connectivité sans fil. Vous profitez ainsi des débits les plus rapides, d’une latence moindre et d’une connexion plus stable pour votre navigation sur internet et vos accessoires et périphériques sans fil connectés à l’ordinateur.

Une connectique complète

Pour assurer la finesse de leurs ultrabooks, certains fabricants ont tendance à rogner sur l’interface matérielle. Ce n’est pas le cas d’Acer qui propose sur ce modèle deux ports USB Type-C (USB 4 à 40 Gbps, support DisplayPort) et deux ports USB 3.2 Type-A (dont un avec fonction de charge même ordinateur éteint). On retrouve aussi une prise jack combo audio/micro 3,5 mm.

L’Acer Swift 14 IA est disponible exclusivement chez Fnac Darty, au prix de 1 299,00 euros pour la version 10 cœurs.