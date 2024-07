100 000 moteurs Toyota défectueux : quelles conséquences pour les clients ?

Toyota est au cœur d’une tourmente industrielle avec le rappel massif de plus de 100 000 moteurs défectueux. Le célèbre V6 3.4 biturbo, essentiel aux modèles Tundra et Lexus LX, présente un problème majeur nécessitant des remplacements complets, un défi de taille pour la réputation de la marque japonaise.

Rappel de moteurs Toyota

Les rappels de véhicules sont monnaie courante, mais certains peuvent s’avérer particulièrement coûteux et embarrassants pour les constructeurs, comme ces rappels qui touchent en ce moment des Citroën, Fiat, Peugeot, Opel, etc.



Mais Toyota en sait quelque chose. La marque japonaise est actuellement confrontée à un défi de taille avec la nécessité de remplacer intégralement plus de 100 000 moteurs défectueux, précise la NHTSA, l’agence fédérale américaine des États-Unis chargée de la sécurité routière.

Un problème qui ne concerne pas seulement la fiabilité mécanique, mais qui pourrait également nuire à la réputation d’une entreprise longtemps considérée comme un modèle de qualité et de robustesse.

Toyota confrontée à un rappel massif : 100 000 moteurs à remplacer

Le moteur en cause est le V6 3.4 biturbo, nom de code V35A-FTS. Ce moteur, qui équipe les récents modèles de Toyota Tundra et Lexus LX, souffre d’un défaut critique dès sa sortie d’usine. En raison d’un nettoyage insuffisant après l’usinage, des micro-débris restent piégés dans le bas moteur, provoquant une usure prématurée des coussinets de bielle.

Les conséquences sont désastreuses : pièces mobiles endommagées, vilebrequin fragilisé, et inévitablement, des casses moteur spectaculaires.

Toyota a déjà traité près de 1 000 cas sous garantie liés à ce défaut. Mais face à l’ampleur du problème, le géant japonais n’a d’autre choix que de procéder à un rappel massif de plus de 100 000 véhicules sur le marché nord-américain, dont 98 000 Toyota Tundra et 3 500 Lexus LX. Autrefois équipés d’un V8 atmosphérique, ces modèles ont été dotés du nouveau V6 suralimenté depuis 2021, marquant un changement majeur dans la stratégie mécanique de Toyota.

Dans une situation idéale, réparer les moteurs défectueux serait une solution envisageable. Mais la complexité et le coût d’un tel processus semblent prohibitifs pour Toyota. En effet, démonter entièrement le moteur pour remplacer les pièces défectueuses s’avère plus coûteux que de procéder à un échange standard. C’est donc la voie du remplacement intégral qui a été choisie, même si cela implique des dépenses colossales pour le constructeur.

La facture pour Toyota s’annonce salée. Entre le coût des moteurs neufs et les frais de main-d’œuvre pour le remplacement, la note pourrait facilement s’élever à plusieurs centaines de millions, voire dépasser le milliard de dollars. Une dépense astronomique.