Alerte risque incendie et blessures : rappel massif de voitures Citroën, Fiat, Peugeot, Opel et Toyota

Plusieurs modèles de voitures et d’utilitaires font l’objet d’un rappel urgent en Europe en raison de défauts majeurs pouvant entraîner de graves blessures et des incendies. Voici les modèles concernés et ce que l’on sait à ce jour.

Opel Grandland X

Depuis la fin de la semaine dernière, les autorités européennes ont lancé une campagne de rappel massif pour des véhicules présentant des défauts de fabrication critiques. Selon le site gouvernemental Rappel Conso, ces problèmes techniques peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les occupants des véhicules concernés.

Des Citroën, Fiat, Peugeot, Opel et Toyota rappelées pour trois défauts majeurs

Le premier défaut concerne un problème logiciel sur l’unité de contrôle de gestion de la batterie, affectant spécifiquement l’Opel Grandland X. Ce dysfonctionnement empêche le système de détecter les défaillances de la batterie haute tension, augmentant ainsi le risque de surchauffe et d’incendie.

Le second défaut concerne les connexions au sol de certains utilitaires légers, notamment les Citroën Jumpy et Fiat Scudo de 2023, ainsi que les Peugeot Expert de la même année. Un desserrement de ces connexions peut entraîner la perte de plusieurs fonctions cruciales du véhicule, augmentant le risque d’une accélération involontaire ou d’un incendie.

Un troisième et dernier problème affecte les caméras de nombreux modèles de Lexus et Toyota. Un défaut de soudure dans les boîtiers de caméra peut entraîner leur désagrégation, provoquant la perte d’images de la caméra avant ou arrière. Cette perte de visibilité augmente considérablement le risque d’accidents et de blessures pour les occupants du véhicule et les usagers de la route. Les modèles de Lexus et Toyota concernés par ce problème de caméra sont les suivants :

Toyota : XEAM10/YEAM15, MXGH12/MXGH15/ZVG12/ZVG13, JPD20, MXWH61 (tous de 2023)

: XEAM10/YEAM15, MXGH12/MXGH15/ZVG12/ZVG13, JPD20, MXWH61 (tous de 2023) Lexus : AXZA10/AXZH10/GSZ10, GVF50/GVF55, FJA310/VJA310,AAZA25/AAZH20/AAZH25/AAZH26/TAZA25, AALH15/AALH16/TALA15/TALH17, XEBM15, KMA10/MZAA10/MZAH10/MZAH15

Enfin, voici la liste de tous les différents rappels officiels si vous êtes concerné :

Face à ces risques alarmants, Rappel Conso exhorte les propriétaires des véhicules concernés à contacter immédiatement leur concessionnaire pour effectuer les réparations nécessaires.