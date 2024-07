ZFE : 60 000 véhicules ne pourront plus rouler en 2025 dans la 3e ville de France

© Envato

Le 1er janvier 2025, les véhicules Crit’Air 3 seront interdits de circuler à Lyon, 3e ville de France

60 000 véhicules Crit’Air 3 supplémentaires seront interdits de circulation et de stationnement

Les automobilistes concernés sont surtout ceux des territoires où le niveau de vie par habitant est peu élevé

Plusieurs véhicules seront interdits dans plusieurs villes qui ont mis en place des règles strictes dans les Zones à Faibles Émissions (ZFE). Alors que c’est déjà le cas depuis janvier 2023 à Reims, Nice ou encore Grenoble, l’interdiction s’étend en vue d’un processus plus strict prévu pour le début d’année 2025 dans la 3e ville de France : Lyon.

Les véhicules Crit’Air 3 ne pourront plus circuler à Lyon

À partir du 1er janvier prochain, il sera interdit de circuler et de stationner à partir de véhicules classés Crit’Air 3 (Diesel de plus de 14 ans et essence de plus de 19 ans) dans certaines ZFE. Si plusieurs villes échappent à l’étape supérieure grâce à de bons résultats en termes de qualité de l’air, ce n’est pas le cas de Paris et de Lyon qui restent concernés par ces restrictions à venir.

À Lyon, la ZFE s’étend sur 5 zones :

Lyon dans sa totalité

Caluire-et-Cuire

Les parties de Bron, Villeurbanne et Vénissieux qui se trouvent à l’intérieur du boulevard périphérique

Selon un récent rapport de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ces restrictions prévues pour le 1er janvier 2025 auront de lourdes conséquences :

60 000 véhicules supplémentaires seront interdits de circulation et de stationnement (Crit’Air 3)

de circulation et de stationnement (Crit’Air 3) Ce chiffre s’ajoute aux 23 000 véhicules déjà interdits depuis le 1er janvier 2024 (Crit’Air 4 et 5, soit 7 % du parc total)

depuis le 1er janvier 2024 (Crit’Air 4 et 5, soit 7 % du parc total) Au total, 83 000 véhicules seront interdits, représentant un quart du parc total de la ZFE

À Lyon, beaucoup d’automobilistes sont touchés par ces nouvelles restrictions :

30 % des véhicules de la région sont classés Crit’Air 3 ou plus

de la région sont classés Crit’Air 3 ou plus À Vénissieux, plus d’un tiers des véhicules sont concernés

À Bron, un peu moins d’un tiers des véhicules sont touchés

Les moins aisés risquent de payer l’addition

L’INSEE souligne que ces restrictions toucheront, sans surprise, les territoires où le niveau de vie par habitant est peu élevé, en moyenne. Il y a donc plusieurs enjeux pour les collectivités locales et l’État :

Accompagner les propriétaires de véhicules peu aisés dans le changement de leur équipement

Aménager le territoire en développant davantage les transports en commun, les parcs relais et les voies cyclables

Pour rappel, circuler dans la ZFA à bord d’un véhicule Crit’Air 3 expose à une amende de 68 euros. Si cette évolution s’inscrit dans une politique plus large de lutte contre la pollution atmosphérique et le changement climatique, elle soulève d’importantes questions sur l’équité sociale et l’accessibilité aux transports en commun, notamment.