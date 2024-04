Rappel massif Peugeot 208 : risque grave d’accident, est-ce que votre voiture est concernée ?

La Peugeot 208 “Voiture de tourisme” est touchée par un rappel massif

Certaines Peugeot 208 ont un essieu arrière qui ne “peut pas être correctement soudé”

Les voitures touchées portent le numéro U, e2*2007/46*0639*21-*23

Vous pouvez vérifier si votre véhicule est concerné depuis le site de Peugeot

Si votre véhicule est touché, contactez votre concessionnaire

Si vous possédez une Peugeot 208, prudence. La voiture est exposée à de gros risques d’accidents et un rappel massif a lieu sur tout le territoire comme le rapporte Rappel Conso. Autant dire une mauvaise nouvelle pour le constructeur.

Vérifiez si votre voiture est concernée sur le site du constructeur

Les Peugeot 208 rappelées sont les “208 Voiture de tourisme” qui ont été mises sur le marché entre le 18 janvier et le 14 mars 2024. Elles portent le numéro numéro U, e2*2007/46*0639*21-*23. Vous voulez savoir si votre véhicule est concerné par ce rappel massif du constructeur ? Il suffit de se rendre à cette adresse sur le site du constructeur. Une fois sur la page, entrez le numéro VIN de votre véhicule.

Il est très important de le faire puisque selon Rappel Conso, certaines Peugeot 208 ont un essieu arrière qui ne “peut pas être correctement soudé”. Ce qui provoque “la formation de fissures au fil du temps”. Les modèles montés au Maroc n’ont pas été homologués et comme l’explique Rapex, “le produit n’est pas conforme au règlement relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules”.

En cas de casse, la maniabilité est réduite ce qui entraîne des risques d’accidents possiblement très graves. Puisque votre vie est en jeu, n’oubliez pas de procéder à une vérification et de contacter votre concessionnaire pour rendre le véhicule.

L’une des voitures les plus vendues en France

Ce rappel massif de la Peugeot 208 est une très mauvaise nouvelle pour le constructeur puisqu’elle est l’une des voitures les plus vendues en France. Il s’agit d’un modèle emblématique produite depuis 2012. On en trouve énormément sur les routes de France et d’Europe. On ne sait pas combien de personnes sont touchées par ce problème technique mais nul doute que le constructeur fera le nécessaire pour échanger les modèles défectueux.