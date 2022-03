6,6 m de haut : découvrez le plus grand Hummer du monde en action

Le Hummer géant comparé à un Hummer classique – Crédit : Instagram @shhamadbinhamdan

En 2023, l’impressionnant SUV Hummer EV pourra enfin gronder sur l’asphalte. Celui-ci aura notamment la capacité de rouler en diagonale ou de se surélever pour franchir les obstacles. Toujours est-il qu’il n’atteindra jamais la hauteur du plus grand Hummer du monde. Lequel fait la fierté du musée du tout-terrain d’Al Madam. Situé dans les Emirats Arabes Unis, celui-ci appartient au cheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan, milliardaire qui détient le record de la plus grosse collection de 4×4 ou encore du plus grand SUV au monde.

Il assure d’ailleurs que sa nouvelle pièce entrera prochainement dans le Guinness des records en tant que plus gros Hummer en mouvement jamais créé. Et on veut bien le croire tant les images dévoilées sont impressionnantes.

Hummer géant : des dimensions impressionnantes

Comme précisé plus haut, ce véhicule est loin d’être uniquement une réplique d’exposition puisqu’il est parfaitement fonctionnel. Pour faire avancer la bête, les constructeurs ont toutefois dû intégrer pas moins de quatre moteurs Diesel, soit un par roue ! Il faut dire que ce Hummer gargantuesque est trois fois plus gros qu’un Hummer H1 classique. Dans la photo placée en tête d’article, vous pouvez d’ailleurs constater le fossé qui sépare cette réplique avec un modèle normal.

14 mètres de long, 6 mètres de large et 6,6 mètres de haut : telles sont les dimensions affolantes de ce « camion » Hummer dans lequel il sera tout à fait possible de vivre au quotidien. Un lavabo et des toilettes ont d’ailleurs d’ores et déjà été installés. À terme, on imagine que l’accent sera mis sur le luxe, le Hummer se muant en palais sur roues.

Sur Instagram, une séquence dévoile le monstrueux Hummer en train de rouler sur les routes émiraties pour se rendre dans le musée. L’engin parvient difficilement à se mouvoir, surplombant les autres véhicules qui paraissent bien petits à ses côtés. Regardez.