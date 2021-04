GM dévoile un puissant SUV électrique Hummer 2024 qui peut rouler en diagonale

Après la grande révélation du pick-up GMC Hummer EV 2024 en octobre dernier, voici la variante SUV. Il n’arrivera qu’au début de l’année 2023, soit plus d’un an après la mise en vente, cet automne, de la version pick-up du « supertruck ».

Le SUV Hummer EV a été dévoilé dans son intégralité pour la première fois samedi lors du match de basket-ball du Final Four de la NCAA. C’est leBron James qui a prêté sa voix pour la publicité.

Hummer EV – Crédit : GM

Cela fait maintenant plus d’un an qu’on sait que General Motors travaille sur un SUV Hummer tout électrique, qui viendrait directement concurrencer le futur Cybertruck de Tesla. Nous avions également pu voir des photos volées du 4×4 électrique dans un atelier l’année dernière.

Le Hummer EV SUV a les mêmes finitions et prix que le pick-up. Le modèle Edition 1 sera le premier à arriver. Il aura une autonomie estimée à 483 km et développera 830 chevaux. De plus, GMC annonce une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes.

Le Hummer EV 2024 est un SUV haut de gamme

Le Hummer EV 2024 va devoir être très convaincant pour concurrencer le Cybertruck de Tesla, qui promet d’être un excellent pick-up électrique. Ce dernier aura l’avantage d’être disponible dès fin 2021 pour la version à deux moteurs. Cependant, il faudra attendre fin 2022 pour la version à un seul moteur.

GM renforce également les capacités off road déjà impressionnantes du Hummer SUV classique avec le Extreme Off-Road Pack. En effet, ce dernier remplace les jantes de 22 pouces de l’Edition 1 par de robustes roues de 18 pouces montées sur des pneus boue de 35 pouces.

Comme le pick-up, le SUV électrique Hummer est équipé du mode Crab Walk. Il permet au véhicule de faire pivoter ses quatre roues pour rouler en diagonale à basse vitesse. On retrouve également le mode Extract. Celui-ci utilise le système de suspension pneumatique pour soulever le véhicule de 15 cm du sol afin de franchir de gros obstacles.

L’Edition 1 sera vendue au début de 2023 un prix de départ de 105 595 dollars (89 800 euros). Elle montera à 110 595 dollars (94 000 euros) avec le pack optionnel Extreme Off-Road. Des modèles moins chers et moins équipés seront ajoutés au cours de l’année pour aboutir à une version à 79 995 dollars au printemps 2024. Cette dernière développera 625 chevaux et disposera d’une autonomie d’au moins 400 km.

Source : The Verge