Adieu Internet Explorer, le navigateur vit ses dernières heures

Internet Explorer 11 n’est officiellement plus supporté depuis le 15 juin 2022, mais il n’a pas encore été totalement supprimé des différentes plateformes. Microsoft avait annoncé à ses clients qu’une mise à jour de Windows finirait par désactiver le célèbre navigateur Web et la date est désormais posée.

Internet Explorer : quand est-ce que le navigateur sera définitivement désactivé ?

Microsoft précise qu’Internet Explorer 11 sera définitivement désactivé sur certaines versions de Windows le 14 février 2023, via une mise à jour de Microsoft Edge. Ainsi, tous les appareils restants qui n’ont pas encore été redirigés vers Microsoft Edge devraient l’être avec cette mise à jour. Microsoft exhorte les administrateurs réseau à faire leurs transferts avant février 2023 pour éviter les interruptions des flux de travail.

Passé cette date, les tentatives de lancement d’Internet Explorer entraîneront une redirection automatique vers Microsoft Edge. Microsoft maintient une liste de plus de 7 500 sites Web qu’il considère comme incompatibles avec le navigateur Web classique et ces sites lancent déjà automatiquement Microsoft Edge lorsqu’ils sont visités depuis Internet Explorer. Certaines données utilisateur, telles que les mots de passe et les favoris, sont importées dans Microsoft Edge lors de la première redirection.

À ce stade, Internet Explorer reste disponible sur certains appareils. Le navigateur n’a pas été livré avec Windows 11 et il sera définitivement supprimé sur la plupart des systèmes Windows 10. Cela dit, il est toujours disponible en tant que navigateur sur Windows 7 et Windows 8.1, ainsi que sur certaines versions de Windows Server et les versions LTSC/IoT.

Rappelons toutefois que Windows 7 et 8.1 ne seront plus pris en charge en janvier 2023 et que Microsoft Edge sera désactivé sur les appareils Windows 7, 8 et 8.1 à cette date. Le navigateur pourra toujours être exécuté, mais il ne recevra plus de mises à jour. Internet Explorer 11 ne recevra plus de mises à jour sur ces appareils non plus, même si le navigateur pourra, lui aussi, être lancé sur ces systèmes.

Source : Microsoft