AirTag : elle utilise un tracker pour localiser le chauffeur suspect de son camion de déménagement

Depuis leur sortie l’année dernière, les AirTags servent à bien plus qu’à retrouver ses clés de voiture perdues ou son sac à main. Les trackers Bluetooth sont même parfois utilisés à des fins malicieuses. En effet, une cosplayeuse américaine a déjà retrouvé un tracker dans un passage de roue de sa voiture. La personne qui l’avait placé à cet endroit voulait soit suivre la voiture elle-même, soit la jeune femme. Outre ces utilisations malveillantes, les AirTags d’Apple peuvent être vraiment utiles.

Un AirTag – Crédit : Daniel Romero / Unsplash

Aux États-Unis, une famille a déménagé d’une base militaire à une autre. Ils ont quitté Fort Carson dans le Colorado pour se rendre à Fort Drum dans l’état de New York. Le trajet représente plus de 24 heures de route avec près de 3 000 kilomètres à parcourir.

L’AirTag a localisé le chauffeur du camion de déménagement qui avait menti sur sa localisation

Valerie McNulty, épouse de militaire, a l’habitude de déménager régulièrement. Elle a cependant entendu de nombreux témoignages inquiétants sur le processus de déménagement. Les affaires en transit arrivent parfois avec beaucoup de retard. Elles peuvent même être volées dans le pire des cas.

Pour éviter ces horreurs, Valerie McNulty a glissé un AirTag dans un carton rempli des jouets de son fils. Le camion de déménagement devait arriver à destination vendredi 7 janvier, mais l’entreprise a appelé Valérie pour lui demander de patienter jusqu’au dimanche. Quelques heures plus tard, le chauffeur l’a appelé pour lui dire qu’il venait seulement de récupérer les affaires dans le Colorado. Il lui a dit qu’il n’arriverait pas avant le lundi.

Suspicieuse, Valérie a localisé le camion de déménagement grâce au tracker Bluetooth dissimulé à l’intérieur. Elle s’est alors rendu compte que le chauffeur se trouvait déjà dans le New Jersey, soit à une demi-journée de route de la destination. Valérie a expliqué que : « lorsque nous avons évoqué le fait que nous connaissions son emplacement exact, il nous a raccroché au nez ». Le chauffeur a finalement rappelé quelques minutes plus tard en disant que « eh bien, je peux vous le faire parvenir le plus tôt possible ce dimanche ». L’AirTag d’Apple lui a donc permis de récupérer ses affaires en temps et en heure.

Source : Ubergizmo