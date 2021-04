Apple lance les AirTags pour que vous localisiez vos affaires perdues

Attendus depuis plusieurs années, les AirTags ont finalement été dévoilés par Apple. La firme de Cupertino les a annoncés lors de sa keynote du 20 avril en même temps que le nouvel iPad Pro de 12,9 pouces et l’iMac M1 de 24 pouces. Apple rejoint désormais le marché des trackers Bluetooth déjà occupé par Tile, Wistiki ou encore Samsung avec le SmartTag. À peine plus grands qu’un bouchon de bouteille, les AirTags vous permettent de retrouver des objets du quotidien que vous avez malencontreusement égarés ou que vous avez oublié où vous les avez rangés.

Les AirTags d’Apple avec différents accessoires – Crédit : Apple

Par exemple, vous pouvez accrocher un AirTag à vos clés ou même en glisser un dans votre portefeuille ou votre sac à main. La particularité des AirTags est leur extrême simplicité d’utilisation. Ils sont directement intégrés dans l’écosystème Apple et vous n’avez pas besoin d’installer une application supplémentaire dédiée pour vous en servir.

Les autres utilisateurs d’iPhone peuvent vous aider à retrouver votre AirTag perdu

Les nouveaux AirTags fonctionnent directement avec l’application « Localiser » que vous utilisez d’ores et déjà pour retrouver votre iPhone perdu ou localiser vos amis. D’ailleurs, l’existence des trackers Bluetooth avait été découverte en 2019 dans la même application. Celle-ci vous permet de définir des clôtures virtuelles afin de déclencher une notification quand l’AirTag se retrouve en dehors de ces clôtures. Quand vous perdez un AirTag, il y a deux façons de le retrouver.

La première est que vous recevez une notification sur votre iPhone quand vous vous éloignez trop de l’AirTag. Si vous n’y faites pas attention, l’AirTag passe alors en mode « perdu ». Si un autre utilisateur d’iPhone passe à proximité, il reçoit également une notification avec vos informations de contact pour vous prévenir. Bien entendu, vos informations personnelles ne sont pas divulguées, seulement vos informations de contact.

Les AirTags sonnent à distance et votre iPhone peut vous guider

La deuxième façon de retrouver un AirTag perdu est lorsque vous vous en rendez compte et que vous êtes toujours situé à proximité. Il vous suffit alors de lancer l’application « Localiser » et de vous rendre dans le nouvel onglet « Objets ». Vous pouvez alors faire sonner l’AirTag à distance pour le retrouver. Cela est aussi possible avec Siri en lui demandant par exemple : « Dis Siri, où est mon portefeuille ? ». Apple en a également profité pour intégrer la réalité augmentée. Si vous avez un iPhone ou un iPad compatible, des ballons s’affichent en direction de l’AirTag perdu.

La location précise avec l’Ultra Wideband – Crédit : Apple

Le son émis par l’AirTag ne vous suffit pas à le retrouver ? Dans ce cas, l’application « Localiser » vous aide à le retrouver avec la fonctionnalité « Localisation précise ». Celle-ci se sert de l’Ultra Wideband pour vous indiquer la distance qui vous sépare de l’AirTag. Elle montre aussi la direction à suivre en direct sur l’écran de votre iPhone. La batterie des AirTags est d’ailleurs remplaçable. Enfin, les AirTags d’Apple seront disponibles dès le 23 avril 2021 à 35 euros pour le pack de 1 et 119 euros pour le pack de 4.

Source : PhonAndroid