AliExpress frappe fort pour la rentrée : la Xiaomi TV A2 50″ à prix choc et des réductions jusqu’à -70% !

Jusqu’au 25 août, AliExpress vous propose des remises exceptionnelles pour la Promo de Rentrée, avec la Xiaomi TV A2 50″ en vedette à un prix incroyablement bas. Profitez de -35% de réduction et d’un code promo supplémentaire pour encore plus d’économies.

A quelques jours de la rentrée scolaire, AliExpress a décidé de marquer le coup avec des promotions alléchantes pour vous permettre de démarrer l’année en beauté. Parmi les offres incontournables, la Xiaomi TV A2 50″ se démarque par son prix cassé, mais ce n’est pas tout : une multitude de codes promo sont également disponibles pour faire encore plus d’économies sur une large sélection de produits.

La star de cette Promo de Rentrée est sans conteste la Xiaomi TV A2 50″. Cet écran 4K Ultra HD, doté de la technologie MEMC pour une fluidité inégalée et de Dolby Vision® pour des couleurs éclatantes, est proposé à un prix défiant toute concurrence. Initialement à 499€, elle est disponible pour seulement 281,63€, grâce à une double remise : une réduction immédiate de -35% et un code promo, TOMSGD40, qui vous permet de bénéficier de 40€ de remise supplémentaire. Ce qui signifie que vous économisez plus de 200€ sur un produit haut de gamme.

Les codes promo AliExpress : des économies supplémentaires sur une large gamme de produits

La Xiaomi TV A2 50″ à prix mini n’est pas la seule offre proposée par l’enseigne pour la Promo de Rentrée. Jusqu’au 25 août prochain (inclus), AliExpress propose aussi une série de codes promo pour vous aider à faire encore plus d’économies lors de vos achats. Ces codes sont valables sur tout le site et peuvent être combinés avec les réductions déjà en place :

TOMSGD02 pour 2€ de remise dès 19€ d’achat

Jusqu’à -70% de remise et une livraison rapide pour bien commencer la rentrée

En plus de ces codes promo, AliExpress propose également des réductions allant jusqu’à -70% sur une vaste gamme de produits pour la Promo de Rentrée 2024. Et pour couronner le tout, plus de 160€ de coupons sont disponibles pour vous permettre de faire encore plus d’économies. AliExpress s’engage également à vous offrir une livraison rapide, afin que vous puissiez recevoir vos achats en un rien de temps, juste à temps pour la rentrée.

Cependant, il est important de noter que les stocks sont limités. Si vous ne voulez pas passer à côté de ces offres exceptionnelles, il est crucial d’agir rapidement. La Promo de Rentrée d’AliExpress est une occasion unique de faire de bonnes affaires, mais elle ne durera que jusqu’au 25 août. N’attendez pas pour profiter de ces réductions et équiper votre maison ou préparer votre rentrée avec les meilleurs produits à des prix imbattables !

Cet article est d’une publication sponsorisée proposée par AliExpress.