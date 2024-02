Cette immense TV 4K QLED de Xiaomi bénéficie d’une superbe remise en ce moment. Ce qui en fait une excellente affaire, à saisir de toute urgence !

La Xiaomi Mi TV Q1 de 75 pouces est disponible à un prix fou

La Mi TV Q1 de 75 pouces est actuellement proposée au prix de 999 € sur le site officiel de Xiaomi. Cette TV 4K QLED, qui est habituellement affichée au prix de 1 799 €, profite ainsi d’une remise exceptionnelle de 800 € ; soit 44 % d’économies !

Acheter la Mi TV Q1 75 pouces à 999 € chez Xiaomi

Xiaomi Mi TV Q1 : un téléviseur 4K QLED qui ne manque pas d’arguments

Un énorme écran de très bonne facture

En plus d’afficher une diagonale très confortable de 75 pouces, qui vous permettra de profiter de tous vos contenus à fond, l’écran sans bord de cette TV signée Xiaomi propose une immersion optimale, ainsi qu’une excellente qualité d’image. Profitant de la technologie QLED, cet écran offre une gamme de couleurs étendue pour des images plus lumineuses et réalistes. La dalle est en effet en mesure de reproduire 100 % de la gamme NTSC et 95 % du DCI-P3. Ce qui lui permet d’afficher jusqu’à 1,07 milliards de couleurs.

La Q1 profite également d’une excellente gestion des couleurs, grâce à ses 384 LED réparties dans 192 zones. Ce qui lui permet d’améliorer le contraste des couleurs, et d’offrir un rendu toujours plus réaliste. Elle affiche un taux de contraste de 10 000:1. Ce qui est loin d’égaler l’OLED, mais reste excellent pour du QLED. Par ailleurs, elle affiche un pic de luminosité à 1000 nits. Ce qui garantit une excellente expérience en HDR. À ce propos, ce téléviseur 4K est compatible avec les standards HDR10+ et Dolby Vision.

Une TV idéale pour le jeu

Ce modèle offre également une expérience particulièrement convaincante en gaming. En effet, et bien que sa dalle soit limitée nativement à 60 Hz, il est toutefois possible de profiter d’images ultra fluides grâce à la technologie MEMC, qui améliore le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Ce qui en fait un allié de taille pour profiter pleinement de vos jeux sur PS5 ou Xbox Series. De plus, la TV dispose de trois ports HDMI, dont deux 2.0 et un compatible 2.1, qui offrent une compatibilité avec les fonctionnalités ALLM et eARC.

Acheter la Mi TV Q1 75 pouces à 999 € chez Xiaomi

Une expérience sonore satisfaisante

La TV profite également d’un système sonore qualitatif de 30 W, composé de deux tweeters et de quatre woofers. Évidemment, on est loin des systèmes intégrés sur les téléviseurs haut de gamme, mais la qualité sonore reste correcte. La TV est compatible avec les standards DTS-HD et Dolby Audio. Pour profiter d’une expérience sonore encore plus poussée, il sera toutefois indispensable d’associer le téléviseur à une barre de son.

Une expérience de choix avec Android TV

Le système d’exploitation Android TV 10 vous permet de profiter d’une belle sélection d’applications. On retrouve les incontournables Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, etc. La télévision prend également en charge le système d’exploitation Xiaomi PatchWall, qui a la particularité de combiner des contenus issus de différentes applis, et de disposer d’une fonction de recherche universelle, vous permettant de chercher du contenu dans toutes les applis. Vous pouvez également diffuser facilement le contenu de votre smartphone sur votre TV, via les fonctionnalités Chromecast et Miracast.

Piloter vos appareils connectés grâce à Google Assistant

Si vous êtes branché maison connectée, sachez que vous avez la possibilité de piloter tous vos appareils intelligents à distance grâce à Google Assistant. La TV de Xiaomi peut ainsi devenir le centre de contrôle de votre maison et vous permettre de contrôler la température de vos pièces, mais aussi d’activer les aspirateurs robots, ou de régler l’éclairage à la voix.