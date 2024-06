Chute de prix pour la TV 50 pouces Xiaomi TV A2 sur AliExpress

Seulement 259,24 euros, c’est le prix actuellement sur AliExpress de la télévision 50 pouces Xiaomi TV A2, soit une réduction exceptionnelle de presque 250 euros ! En effet, ce modèle est en vente sur le site officiel de la marque pour 499 euros. Pour en profiter, vous devrez utiliser le code promo FRSC50 qui vous fait bénéficier jusqu’au 7 juin de 50 euros de reduction sur la promotion déjà en cours.

Grosse cerise sur le gateau, le revendeur n’est autre que le magasin officiel Xiaomi France. Votre téléviseur est donc livré gratuitement depuis un entrepôt situé en France et, si jamais vous n’êtes pas satisfait, vous avez 15 jours pour le retourner.

Xiaomi TV A2 50″ > 259,24 € chez AliExpress

À lire aussi : notre guide des meilleures TV 4K de 48 et 50 pouces 2024

Quelles sont les caractéristiques de la Xiaomi TV A2 ?

Cette Smart TV 4K bénéficie d’une dalle 50 pouces avec un design sans bordure. En effet, son cadre ultra-fin rend les bordures quasiment imperceptibles quand l’écran est allumé. Pour un écran de cette gamme, c’est très rare. D’un point de vue qualité d’image, on profite d’une définition 4K Ultra Haute Définition, soit une résolution de 3840 × 2160 pixels pour avoir une image ultra détaillée.

Compatible Dolby Vision, HDR10 et HLG, elle bénéficie d’un haut niveau de luminosité associée à un contraste important et des couleurs intenses et réalistes. Son taux de rafraîchissement de 60 Hz combiné avec la technologie MEMC permet d’afficher des mouvements fluides. C’est particulièrement agréable pour regarder du sport ou jouer aux jeux vidéos. Côté son, on retrouve deux enceintes intégrées de 12W chacune et une compatibilité avec les codecs Dolby Audio et DTS-HD pour un son à la fois puissant et riche.

Ce modèle tourne avec Android TV et il peut se piloter à la voix grâce à l’Assistant Google. Ce téléviseur est équipé de la puce quadricœur A55, du processeur graphique Mali G52, de 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. Cela vous permet de faire fonctionner votre Smart TV avec une grande fluidité.