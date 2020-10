Amazon dévoile le prototype de sa camionnette électrique par Rivian

Afin de diminuer son empreinte carbone et de réduire ses coûts de logistique, Amazon a commandé 100 000 camionnettes de livraison. Le géant vient de présenter la version finale du véhicule pensé et fabriqué par Rivian.

Le premier prototype de la camionnette électrique Amazon par Rivian

Crédits : Amazon

L’année dernière, Amazon avait annoncé un investissement majeur pour le remplacement d’une partie de ses véhicules de livraison en commandant 100 000 camionnettes de livraison électriques à Rivian, l’entreprise qui devrait rapidement mettre sur le marché un pick-up électrique, le R1T.

Vers une réduction de 4 millions de tonnes de CO2

Amazon a fait une large partie de sa réputation grâce à son excellente logistique. Pour les livraisons les plus urgentes, le géant dispose même de ses propres véhicules de livraison quand la plupart de ses concurrents s’appuient sur des sous-traitants. Afin de réduire ses émissions de CO2 de 4 millions de tonnes à l’horizon 2030, l’entreprise a commandé 100 000 véhicules électriques qui seront mis en service pour les premiers dès 2021. Amazon disposera alors de la plus grande flotte mondiale de véhicules de livraison électriques.

Pour ses camionnettes électriques, Amazon s’est tourné vers Rivian, plus connue pour son R1T. Si le R1T est si attendu, c’est qu’il devrait être le premier pick-up électrique à arriver sur le marché, malgré les retards dus à la pandémie de Covid-19. Il devra faire sa place avant l’arrivée du Tesla Cybertruck et du Ford F-150 électrique, ainsi que de nombreux autres qui visent le même créneau. Toutefois, c’est un véhicule sur mesure qu’a imaginé Rivian pour Amazon.

Amazon vient de dévoiler la version finale de son camion dans une vidéo. Sa robe bleu nuit surmontée de la flèche Amazon reste sobre sans toutefois risquer de le confondre avec une autre marque. On ignore encore combien de véhicules seront mis sur les routes en 2021, mais le projet vise 10 000 camions Rivian en 2022. Ils seront fabriqués dans la même usine que les R1T. Amazon se fournira aussi chez Mercedez-Benz pour ses eSprinter et eVito ainsi que chez Lion Electric pour ses camions de plus grande capacité.

Source : GreenCarReports