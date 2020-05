Les 10 pick-ups électriques les plus attendus par Fully Charged

Alors que le Tesla Cybertruck est sur toutes les lèvres, l’émission Fully Charged a décidé de revenir sur les 10 pick-ups électriques les plus prometteurs. Certains sont beaucoup moins connus que le Rivian R1T ou le Ford F-150 EV par exemple.

Crédits : Rivian / Tesla / Nikola / Neuron EV

L’émission anglaise Fully Charged a décidé de jeter un coup d’œil complet sur les futurs pick-ups électriques. S’il s’agit d’une niche en Europe, il représente l’un des segments les plus importants du marché automobile nord-américain. Les yeux sont rivés sur le Cybertruck annoncé comme le pick-up ultime, mais de nombreux constructeurs sont en embuscade.

Les premiers pick-ups électriques arriveront en 2021

L’un des premiers pick-ups électriques à avoir été annoncé est le Rivian R1T. Nous vous avions présenté sa capacité à faire demi-tour sur place à condition que le sol soit suffisamment meuble. Ayant récemment reçu beaucoup d’attention d’Amazon et de Jeff Bezos, il devrait sortir en 2021. Évidemment le Tesla Cybertruck est celui qui fait le plus parlé de lui grâce à son design rétrofuturiste absolument unique qu’un vidéaste imagine d’origine extraterrestre et qui le distingue immédiatement de tout autre véhicule du marché. Prévu pour fin 2021, il pourrait être le premier véhicule à sortir de la future Terafactory qui devrait être installée près d’Austin au Texas.

Parmi les marques les plus célèbres, on retrouve la version électrique de l’iconique Ford F-150, maître étalon aux États-Unis. Il devrait sortir en hybride rechargeable avant une version sur batterie. General Motors a annoncé le retour de la marque Hummer, uniquement destinée aux pick-ups électriques du groupe et a depuis dévoilé son nouveau logo. Bizarrement Jeep et RAM n’ont encore rien montré.

De nombreuses start-ups en embuscade

Les autres modèles attendus sont issus d’entreprises beaucoup plus petites voire de startups. Parmi ceux-ci, on trouve l’Atlis XT, au design très proche des véhicules actuels. Il n’est encore qu’à l’état de concept-car. Dans la même veine, le Hercules Alpha, lui aussi est un concept prévu pour délivrer 1000 chevaux. Le Nikola Badger devrait, s’il voit le jour, atteindre les 60 miles à l’heure en seulement 2,9 secondes et surtout les 1000 km d’autonomie avec un moteur hybride rechargeable.

Le Bollinger B2 quant à lui reprend des lignes plus cubiques comme un Land Rover Defender, modèle historique qu’une entreprise propose d’équiper d’un moteur Tesla. Son modèle de base est prévu pour 125 000 dollars, soit le triple d’un Cybertruck de base. Le Lordstown Endurance est prévu pour avoir moins de pièces mobiles qu’aucun autre véhicule du marché. Misant tout sur l’esthétique, le Neuron T.One est plus un essai de design qu’un véritable véhicule. D’ailleurs, au moment de l’écriture de cet article, le site officiel, la page Facebook et la chaîne YouTube de l’entreprise semblent avoir été désactivés.

Source : Fully Charged