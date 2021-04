Amazon Prime Day 2021 : quand auront lieu les promotions ?

Chaque année depuis 2015, l’Amazon Prime Day est très attendu par tous les consommateurs habitués de la plateforme en ligne. Et pour cause, c’est l’occasion idéale de profiter des grosses promotions de la plateforme. Au départ, l’Amazon Prime Day était prévu pour, comme son nom l’indique, durer une journée seulement. Néanmoins, il a tellement été victime de son succès qu’Amazon a décidé de l’étendre à deux jours.

Logo d’Amazon – Crédit : Christian Wiediger / Unsplash

De manière générale, l’Amazon Prime Day a toujours lieu au mois de juillet. Il s’est tenu le 15 juillet en 2015, le 12 juillet en 2016 et le 11 juillet en 2017. En 2018, Amazon n’a pas voulu interférer avec la Coupe du monde de football et il l’a donc organisé le 16 juillet. Le Prime Day est revenu à sa date habituelle, le 15 juillet, en 2019. Amazon en a profité pour l’organiser pendant deux jours. Comme vous le savez sûrement déjà, la pandémie de Covid-19 a eu de violentes répercussions l’année dernière et Amazon s’était retrouvé contraint à repousser le Prime Day 2020 au mois d’octobre. Finalement, les promotions de la plateforme avaient eu lieu les 13 et 14 octobre. Mais alors, qu’en est-il du Prime Day 2021 ?

L’Amazon Prime Day 2021 aurait lieu en juin

On pourrait penser qu’Amazon relance le Prime Day en juillet comme à son habitude, mais cela ne sera apparemment pas le cas. La plateforme d’e-commerce n’a aucune raison de repousser le Prime Day cette année, mais elle aurait cependant prévu de l’avancer. En effet, des sources ont révélé au site américain Recode que l’Amazon Prime Day 2021 pourrait avoir lieu au mois de juin. Cette information n’a pas encore été officiellement confirmée par Amazon.

Pourquoi le faire aussi tôt ? Il est tout à fait probable qu’Amazon souhaite donner un coup de boost aux ventes du deuxième trimestre par rapport à celles de l’année dernière à la même période. En effet, le mois de juin fait partie du deuxième trimestre tandis que juillet correspond déjà au troisième trimestre. De plus, les ventes d’Amazon au deuxième trimestre de 2020 avaient augmenté de 40 % grâce au confinement général.

Pour rappel, l’Amazon Prime Day est exclusivement réservé aux membres Amazon Prime. Outre la livraison gratuite en un jour ouvré et les promotions annuelles, le service premium d’Amazon offre d’autres avantages comme Amazon Prime Video, Amazon Photos, Twitch Prime, Prime Music et Prime Reading.

Source : Digital Trends