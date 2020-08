Amazon Prime : tarifs, vidéo, musique, partage de compte, on vous dit tout

Amazon Prime, c’est bien plus qu’une livraison gratuite en un jour ouvré. De multiples services s’y sont greffés, dont Amazon Prime Video. On fait le point sur l’offre renouvelée d’Amazon.

Le programme Prime d’Amazon ne se limite pas à la seule livraison gratuite. Tout un écosystème s’est constitué autour de cet abonnement qui donne aujourd’hui accès à des livres, des films, des chaînes de TV, des jeux vidéo ou encore de la musique pour un prix fixe payable au mois ou à l’année. Voici un petit inventaire de tout ce qu’embarque l’offre d’Amazon Prime.

Amazon Prime : combien ça coûte ?

Amazon Prime peut être testé gratuitement pour les indécis grâce à un mois d’abonnement offert pour toute première souscription. Cerise sur le gâteau, il est possible de multiplier ce mois gratuit en y souscrivant sur les différentes plateformes internationales d’Amazon. Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, USA, toutes offrent ce mois, et ce, pour un seul et même compte Amazon.

Amazon propose plusieurs formules :

La plus économique : 49 €/an avec 30 jours d’essai gratuits

La moins engageante : 5,99 €/mois

La spéciale étudiant – PrimeStudent : 24 €/an avec 90 jours de période d’essai gratuits (l’offre, sponsorisée par Microsoft, ne concerne que les étudiants post-Bac sur justificatifs).

Le contrat est renouvelé automatiquement à la fin de chaque période d’inscription à moins que le client ne notifie dans son compte l’annulation de celui-ci. Il courra alors jusqu’à sa fin et ne sera pas renouvelé.

Amazon Prime Video : un catalogue qui grossit

La plate-forme Amazon vient concurrencer Netflix, OCS, Disney+ ou encore Apple TV+ . Au fil des mois, le service s’est largement étoffé et comporte à présent quelques séries majeures comme The Boyz, Jack Ryan et plus récemment Star Trek : Picard ou Hunters. Le catalogue cinéma reste moins bien fourni même si l’on voit régulièrement de nouveaux films s’ajouter au catalogue.

Signalons que l’interface de Prime vidéo est particulièrement réussie avec la possibilité, par exemple, sur chaque scène d’afficher le nom des acteurs ou encore de choisir le type d’affichage des sous-titres.



Prime Video Channel : des chaines de TV payantes

Offre relativement récente qui s’ajoute à la liste des contenus Prime Vidéo, Amazon propose à ces abonnés Prime l’accès à une quinzaine de chaines de TV payantes pour des tarifs allant de 1,99€ à 9,99 €/mois (sans engagement) avec toujours une période d’essai gratuite de 30 jours.

On y trouve plusieurs chaines pour enfants et des canaux spécialisés dans l’auto, la musique, l’histoire… :

Canal J + Tiji : 1,99€/mois

TFOU Max : 3,99€/mois

GulliMAX :2,99€/mois

Mon Science & Vie Junior : 2,99€/mois

Hopster : 4,99. €/mois

Automoto: 2,99€/mois GEO

Television : 3,99€/mois

Mezzo : 3,50 €/mois

Toute l’Histoire :1,99€/mois

StarzPlay 4,99€/mois

MGM : 3,99 €/mois

Action Max : 3,99€/mois

MUBI: 9,99€/mois

Crime District : 1,99€/mois

Pas sûr que cette offre remporte un succès énorme car elle implique de payer en plus de son abonnement Prime pour encore plus de contenus… Est-ce bien nécessaire ? Il est probable que cette offre séduise ceux qui sont à la recherche de thématiques spécifiques.

La livraison gratuite en un jour ouvré

Pour tous les produits envoyés par Amazon, la livraison est gratuite, quel que soit le montant de la commande (contre 25 € minimum sans abonnement). La réception est aussi garantie en un jour ouvré. Commandé dans l’après-midi, le colis est reçu le lendemain. Encore plus rapide, la livraison en soirée est aussi comprise dans l’abonnement. Elle dépend cependant du lieu de livraison et n’est disponible qu’à partir de 25 € d’achat. Enfin, vous pourrez accéder au service Prime Now qui assure des livraisons de produits frais et pour l’entretien de la maison en 1h. Cette offre n’est disponible que sur Paris et ses environs.



À noter qu’il est aussi possible de réduire le prix de la commande d’un euro en optant pour une livraison un peu plus longue (moins de trois jours).Une ristourne toujours bienvenue pour les plus patients.

Accès prioritaire aux promotions

L’abonné Amazon Prime a un accès prioritaire aux ventes flash du site. 30 minutes avant tout le monde, il peut déjà acheter des produits à prix réduit. Valable tous les jours, cette option est d’autant plus intéressante en période de soldes, lors du Black Friday, par exemple, où les offres sont les plus intéressantes.

Accès au Prime Day

Depuis quelques années, Amazon organise une journée de soldes spéciale réservée à ses abonnés Prime. Seuls eux peuvent accéder à une sélection de produits soldés. Généralement, on y trouve quelques perles à prix cassés. Le Prime Day se situe généralement mi-juillet mais cette année le planning a été modifié. En effet, à cause du Coronavirus et de toutes ces conséquences, le site marchand a dû faire face dans le même temps à une forte augmentation de ses commandes et à des difficultés de livraison. Mais l’événement est maintenu et si l’on en croit les différentes informations qui circulent Amazon prévoit d’organiser son Prime day 2020 tout début octobre.



L’accès invité, limité à la livraison

L’abonnement Prime donne droit au partage de quelques avantages avec un membre de sa famille ou un ami. En liant son compte au sien, il peut ensuite bénéficier de la livraison gratuite en un jour, de l’accès prioritaire aux ventes flash ainsi que des promotions du Prime Day. Attention les autres services (Video, Music…) ne sont pas éligibles au partage avec un proche.

Amazon Photos, stockage illimité

Ce service donne droit à un stockage en ligne illimité pour ses photos. Pour les vidéos le stockage est limité à 5 Go.

Le stockage s’effectue dans le cloud et permet donc d’y accéder depuis n’importe quelle machine avec vos identifiants. Si vous installez l’application qui va avec, Amazon Photos, sur votre PC ou votre smartphone vous pourrez programmez la sauvegarde automatique de vos clichés sur le CloudAmazon. Une fonctionnalité super pratique qui vous permet de gérer vos sauvegardes sans y penser. Même ceux qui ne possèdent pas d’accès Amazon Prime peuvent bénéficier de 5 Go de stockage gratuitement.

Pour savoir comment fonctionne Amazon Photos, regardez notre vidéo ci-dessous :

Télécharger Amazon Photos

Twitch Prime, un abonnement gratuit par mois

Ayant racheté Twitch, plateforme de streaming vidéo orienté jeu vidéo, Amazon l’a intégré à son offre Prime. Les abonnés bénéficient d’un abonnement gratuit par mois à une chaîne Twitch, des goodies virtuels, mais aussi des contenus additionnels pour leurs jeux et même des jeux complets depuis mars dernier.

Prime Music, 2 millions de titres disponibles

Ici, Amazon concurrence Spotify, Apple Music ou encore Deezer. Son offre de streaming musical s’ouvre sur deux millions de titres accessibles depuis un ordinateur ou un appareil mobile (versus 50 millions de titres pour l’offre Amazon Music Illimited). Il est également possible de les télécharger pour continuer à écouter sa musique hors connexion. Mais attention ne vous attendez pas à trouver les dernières nouveautés qui restent réservées à l’offre Music Illimited. Cette dernière vous coûtera environ 10 euros pour un compte individuel et 15 euros pour un compte famille (6 utilisateurs).

Prime Reading, une bibliothèque de prêts d’eBooks

Le service de lecture permet aux abonnés de lire des centaines d’ebooks depuis une application Kindle ou une liseuse d’Amazon, sans aucun frais supplémentaire que l’acquittement de leur abonnement Prime. La liste des livres, magazines, courts métrages, bandes dessinées disponibles est régulièrement mise à jour. Ne comptez pas y trouver les dernières nouveautés mais en farfouillant dans le catalogue, vous devriez y trouver votre bonheur. Les œuvres ne deviennent pas la propriété de l’utilisateur, il ne fait que les emprunter via ce service. Harry Potter, Tout un été sans Facebook, Le dernier facteur ou encore une sélection du Petit Futé sont quelques exemples des livres accessibles via Reading. On peut emprunter jusqu’à 10 livres à la fois chaque mois gratuitement dans la bibliothèque de prêt.

Les possesseurs de liseuses Kindle ont quant à eux également droit d’emprunter un livre par mois gratuitement dans la bibliothèque de prêt Kindle.