Amazon veut utiliser des caméras boostées à l’intelligence artificielle sur ses véhicules de livraison

Après l’annonce du départ de Jeff Bezos de son poste de PDG, Amazon a annoncé une nouvelle mesure. Celle-ci vise à améliorer la sécurité routière des chauffeurs qui livrent les colis au domicile des clients. Le géant de l’e-commerce a signé un partenariat avec l’entreprise américaine Netradyne spécialisée dans les technologies de gestion de flotte. Netradyne va développer des caméras intelligentes qui seront installées dans les véhicules de livraison d’Amazon. Pour le moment, cette mesure concerne uniquement les États-Unis.

La caméra intelligente surveille le chauffeur en permanence lorsqu’il travaille

Grâce à l’intelligence artificielle, les caméras seraient capables d’émettre automatiquement des avertissements lorsqu’un potentiel problème de sécurité est rencontré. Karolina Haraldsdottir, « senior manager for last mile safety » chez Amazon, a expliqué dans une vidéo que les caméras intelligentes renforcent la sécurité des chauffeurs. Elle a également précisé qu’un tiers des collisions est diminué grâce aux avertissements automatiques dans l’habitacle et un autre tiers grâce au comportement amélioré des chauffeurs.

La caméra intelligente développée par Netradyne s’appelle Driveri. Elle est équipée de quatre capteurs HD orientés dans plusieurs directions. Un surveille le conducteur, un surveille la route et les deux autres observent à gauche et à droite du véhicule. Karolina Haraldsdottir a expliqué que Driveri est ainsi capable de reconnaître le bon comportement du chauffeur, mais aussi le mauvais.

La caméra enregistre en permanence. Cependant, les images ne sont envoyées vers le serveur que lorsqu’une des 16 actions pré-enregistrées est identifiée. Par exemple, cela comprend le non-respect du panneau stop, la distraction du chauffeur ou encore les excès de vitesse. Ces actions déclenchent donc l’envoi des vidéos vers le serveur. Il faut donc que l’intelligence artificielle soit vraiment au point pour éviter les erreurs comme celle qui avait confondu un arbitre chauve avec le ballon lors d’un match de foot.

Bien entendu, tous les chauffeurs n’apprécient pas être surveillés en permanence par une caméra. Ils sont nombreux à critiquer Amazon dont le robot-taxi autonome Zoox a été dévoilé il y a deux mois. Pour eux, il s’agit d’une atteinte à la vie privée. Sur Reddit, les utilisateurs du sous-forum « AmazonDSPDrivers » dédié aux chauffeurs d’Amazon expriment leur mécontentement. L’un d’entre eux a déclaré que « cela [les caméras intelligentes] va vous aider à nous surveiller et à nous punir pour chaque petite chose ».

