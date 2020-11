Cette intelligence artificielle a confondu un arbitre chauve avec le ballon lors d’un match de foot

La caméra contrôlée par l’IA se centre sur l’arbitre au lieu du ballon pendant un match de football – Crédit : Chuckiehands / YouTube

L’intelligence artificielle se met au service du football, ou du moins elle essaie tant bien que mal. En cette période de pandémie, certains clubs ont fait leurs adieux aux caméramans humains. À leur place, ils se servent de caméras contrôlées par l’intelligence artificielle. Cette idée est très bien sur le papier, mais apparemment plus difficile à appliquer dans la pratique. Le club écossais de football Inverness Caledonian Thistle en a fait la mauvaise expérience. Il a utilisé un système de caméras automatiques afin de diffuser en direct le match aux supporters obligés de rester à domicile. Ce système utilise « une technologie intégrée de suivi de ballon par l’IA ». D’ailleurs, l’intelligence artificielle sert aussi à d’autres usages pendant cette pandémie. Par exemple, des chercheurs ont mis au point une IA capable de diagnostiquer les cas de Covid-19 par le son de leur toux.

La caméra contrôlée par l’intelligence artificielle préférait suivre l’arbitre plutôt que le ballon

Vous pouvez constater par vous-même l’erreur technique de cette caméra dans la vidéo hilarante montée et publiée par « Chuckiehands » sur YouTube. Si on ne savait pas que la caméra était contrôlée par l’IA, on pourrait presque penser que le caméraman en pince pour l’arbitre assistant. Celui-ci a été constamment ciblé par la caméra tout au long du match. En fait, l’intelligence artificielle a confondu à maintes reprises sa tête chauve avec le ballon.

Ce système de caméras contrôlées par l’intelligence artificielle a été développé par l’entreprise Pixellot. Elle s’est spécialisée dans la diffusion sportive avec ses solutions d’IA. Nos confrères de The Verge l’ont contactée pour des détails supplémentaires sur l’erreur de la caméra du match de l’équipe Inverness Caledonian Thistle FC. Elle n’a pas encore répondu, mais le problème n’est pas vraiment compliqué à identifier. De loin, la tête de l’arbitre assistant a environ la même forme et la même taille que le ballon de football. Il ne fait aucun doute que l’intelligence artificielle doit gagner en précision afin d’éviter de répéter une telle erreur à l’avenir.

Néanmoins, aussi amusante que cette situation pouvait l’être, elle n’a pas été appréciée par tout le monde. Le commentateur a dû s’excuser auprès des fans pendant le match. Certains supporters étaient aussi mécontents d’avoir manqué le but de leur équipe à cause de la caméra défectueuse. De manière générale, l’intelligence artificielle s’est tout de même extrêmement bien développée ces dernières années. Récemment, nous vous avons présenté une IA capable de cloner votre voix pour vous faire parler dans une autre langue. D’ailleurs, Adobe se sert aussi de l’intelligence artificielle pour supprimer le flou des photos et vidéos avec une fonctionnalité expérimentale.

Source : The Verge