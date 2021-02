Amazon : Jeff Bezos quitte son poste de CEO

Jeff Bezos, fondateur et CEO d’Amazon quitte son poste actuel et va prendre le nouveau rôle de président exécutif.

Cela sonne la fin d’une ère chez Amazon. Le fondateur de ce marché en ligne titanesque va céder son poste de CEO. Il va prendre, à la place, le rôle de président exécutif de la société d’ici le troisième trimestre de cette année. Bezos va donc céder sa place à Andy Jassy qui deviendra le nouveau CEO d’une des plus grandes compagnies au monde.

Jeff Bezos. Source : Amazon

L’annonce a été faite en même temps que ses derniers résultats financiers. Amazon a réalisé un chiffre astronomique sur l’ultime trimestre de 2020. Avec un chiffre d’affaires de 125,6 milliards de dollars, la société réalise une progression de 44 % par rapport au même trimestre de 2019. Mais ces impressionnants résultats subissent l’ombre de l’annonce qui a suivi.

Amazon, un leader de l’innovation

Voici la déclaration de Jeff Bezos, suite à son annonce : « Amazon est ce qu’elle est aujourd’hui grâce à ces inventions. Nous avons fait des choses folles et les avons rendues normales. Nous étions les pionniers des retours d’utilisateurs, 1-Click, recommandations personnalisées, des livraisons ultras rapides Prime, Amazon Go, du Climate Pledge, du lecteur Kindle, Alexa, marketplace, des infrastructures d’informatique dans le cloud, et bien plus encore. Si vous faites les choses correctement, quelques années après une invention surprenante, celle-ci devient normale. Les gens bâillent. Un bâillement est le plus beau compliment qu’un inventeur puisse recevoir. Si vous regardez les résultats financiers, vous verrez le résultat d’une stratégie d’invention sur le long terme. De la façon dont je vois Amazon, à une période plus inventive que jamais, cela me semble être le moment idéal pour la transition. »

Jeff Bezos a fondé Amazon en 1994. Ce qui, à l’origine, était une humble boutique en ligne de livre s’est transformée en monstre à plusieurs têtes valant 1 600 milliards de dollars. Bezos, pendant ce temps, est devenu l’une des personnes les plus riches de la planète, juste derrière Elon Musk.

Une lettre aux employés

Afin d’expliquer ses motivations et rassurer les employés sur l’avenir de la société, Jeff Bezos a envoyé une lettre par email à ses employés.

« Amazon ne pourrait pas être mieux préparée pour l’avenir. […] Nous avons des choses dans les tuyaux qui continueront de surprendre. La société sert les entreprises comme le particulier, nous avons été les pionniers de 2 industries complètes et de nouvelles sortes d’appareils. Amazon est le leader de domaines variés allant de la logistique au machine learning, et si une nouvelle idée nécessite de nouvelles compétences, nous sommes assez flexibles et patients pour les acquérir. Restez inventifs, ne désespérez pas quand une première idée paraît folle. N’oubliez pas de tâtonner. Laisser la curiosité être votre boussole.»

La lettre complète adressée à ses employés est disponible sur le compte Twitter de Amazon News.

Amazon et la vidéo

Amazon est devenu un acteur grandissant dans le paysage vidéoludique. Le service Prime Video est l’un des grands noms de la vidéo à la demande au côté de Netflix, Disney+ et HBO Max. Le service compte des plusieurs films acclamés par les critiques tels que Manchester by the sea et The Big Sick ainsi que des émissions originales très médiatisées telles que The Boys, The Marvelous Ms. Maiser et Fleabag. Une preuve encore de la diversité des activité du géant d’internet.

Actuellement au poste de CEO d’Amazon Web Services, Andy Jassy fait partie des anciens de la société ayant été embauché en 1997. Il va avoir fort à faire pour remplir la place laissée par Jeff Bezos.

Source : movieweb