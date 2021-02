Android 12 : un mode à une main va faciliter l’utilisation des grands smartphones

Jusqu’à présent, les modes « à une main » étaient des fonctionnalités déjà présentes sur certaines surcouches comme One UI de Samsung. L’intégrer directement à Android permettra à tous les fabricants de l’utiliser.

Mode à une main – Crédit : XDA

Il y a quelques jours, XDA Developers nous dévoilait un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le prochain OS de Google. Parmi les nouveautés importantes, on pouvait noter la présence de paramètres rapides simplifiés, de nouveaux réglages de confidentialité ou encore de nouvelles conversations sous forme de widget.

Avec Android 12, Google pourrait rendre cette interface encore plus facile à utiliser, puisque l’entreprise introduirait pour la première fois un mode « à une main », qui permettra aux utilisateurs de rendre tous les éléments de l’interface accessibles à une main. Selon XDA Developers, « l’implémentation actuelle de Google dans Android 12 consiste à réduire la taille de l’écran à 40 % de sa taille maximale ». Pour l’activer, un simple geste suffira, ce qui évitera aux utilisateurs de chercher l’option dans les paramètres.

Une interface plus petite pour des smartphones toujours plus grands

L’inconvénient d’Android, c’est le choix limité de smartphones de petite taille. En effet, Google fait lui-même partie de la poignée de fabricants qui ont décidé de continuer à proposer des smartphones de moins de 6 pouces. Son Pixel 4a, que nous avions pu tester, propose un format relativement compact, puisque son écran ne fait que 5,8 pouces.

Chez Apple, le choix est un peu plus vaste, puisque le fabricant américain propose plusieurs smartphones compacts tels que l’iPhone SE 2020 ou encore l’iPhone mini. Cependant, même si la communauté demandait davantage de smartphones compacts, on sait qu‘Apple pourrait bientôt arrêter la production de l’iPhone 12 mini à cause de ventes décevantes.

Alors que les smartphones continuent de grandir et que le terme « phablet » que nous utilisions il y a quelques années disparaît petit à petit, un mode « à une main » sera le bienvenu pour tous les utilisateurs avec des petites mains. En plus de cette nouvelle fonctionnalité, on sait que Google travaillerait sur une version moins stricte des fonctions anti-pistage d’Apple, qui pourrait arriver sur Android 12.

Source : XDA