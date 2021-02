iPhone 12 mini : Apple pourrait bientôt arrêter la production du smartphone

L’analyste de JP Morgan, William Yang, affirme qu’Apple pourrait mettre fin à la production de l’iPhone 12 mini pour se concentrer sur d’autres modèles.

L’iPhone 12 mini en vert – Crédit : Thai Nguyen / Unsplash

Contrairement aux prévisions, les ventes d’iPhone 12 mini seraient très décevantes par rapport aux autres modèles. Cela peut sembler étonnant, sachant que l’iPhone SE a été un succès commercial pour Apple, et que les fans réclamaient depuis des années un smartphone haut de gamme petit format.

En conséquence, on sait qu’Apple aurait réduit la production de l’iPhone 12 mini en début d’année. Selon William Yang, Apple pourrait même aller jusqu’à arrêter la production du petit smartphone dès le deuxième trimestre 2020.

iPhone 12 mini : un échec commercial ?

D’après les données du CIRP sur les ventes d’Apple, c’est l’iPhone 12 classique qui semble sortir son épingle du jeu avec 27% des ventes. L’iPhone 12 mini se contenterait lui de seulement 6 % des ventes, bien loin des attentes du géant américain. Il semble que les fans d’Apple aient privilégié les iPhone SE ainsi que les iPhone d’ancienne génération, plus abordables.

En arrêtant la production de l’iPhone 12 mini après le mois d’avril, Apple pourrait se concentrer sur ses autres modèles, dont certains ont été un véritable succès. En effet, l’iPhone 12 était devenu le smartphone 5G le plus vendu au monde en seulement deux semaines. Les analystes ont également relevé les prévisions de ventes de l’iPhone 12 Pro Max de 11 millions d’unités.

Pour l’instant, on ignore ce que cela veut dire pour l’avenir de l’iPhone 12 mini. Apple pourrait faire le choix d’interrompre les ventes du smartphone une fois les stocks actuels écoulés. Si c’est le cas, il deviendrait très compliqué d’acheter un iPhone 12 mini neuf au deuxième semestre. Néanmoins, Apple pourrait aussi reprendre ponctuellement la production pour renflouer les stocks en cas de nouvelles commandes.

Jusqu’à présent, l’iPhone 12 mini était un des seuls smartphones avec un format aussi compact à proposer les mêmes performances que des téléphones plus grands et plus chers. On sait que Sony prépare de son côté un Sony Xperia Compact, mais celui-ci ne devrait pas arriver à la cheville du smartphone d’Apple.

source : mydrivers