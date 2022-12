Android 13 arrive sur Windows 11 en bêta

À sa sortie l’année dernière, Windows 11 avait fait l’impasse sur une fonctionnalité très attendue, le sous-système Windows pour Android aussi connu sous le nom de WSA. Les utilisateurs avaient donc trouvé une manière officieuse d’installer les applications Android sur Windows 11. Même si Windows 11 est encore très peu utilisé dans le monde, le système d’exploitation a accueilli cette fonctionnalité à l’automne. Le WSA permet de faire tourner des applications Android dans Windows. La dernière mise à jour de WSA prend désormais en charge Android 13 en bêta.

L’Amazon Appstore permet d’installer des applications Android sur Windows 11 © Microsoft

Depuis la sortie d’Android 13 en août sur les smartphones compatibles, les utilisateurs attendaient cette mise à jour de WSA. Cette mise à jour Android 13 sur Windows 11 n’est cependant pas encore disponible au grand public. Elle est uniquement disponible pour le programme Windows Subsystem for Android Preview.

À lire aussi > Windows 11 : Microsoft Defender est l’un des pires logiciels antivirus

Android 13 sur Windows 11 lance les applications jusqu’à 50 % plus rapidement

La mise à jour Android 13 sur Windows 11 apporte plusieurs améliorations, surtout au niveau de la rapidité du lancement des applications. En effet, Microsoft affirme que les applications s’ouvrent jusqu’à 50 % plus rapidement grâce à Android 13. Il faut cependant être équipé d’un SSD pour en profiter.

Microsoft a aussi indiqué qu’il faut s’attendre à des améliorations du côté de la saisie par clic de souris, du presse-papiers et du redimensionnement des applications sur l’écran. Vous pouvez retrouver la liste complète des changements apportés par la mise à jour de WSA sur GitHub. Le sous-système Windows pour Android s’améliore donc avec la prise en charge d’Android 13, mais il ne propose pas encore une expérience utilisateur parfaite. On attend notamment encore l’amélioration de certains points tels que la limitation géographique des applications ou encore la bibliothèque de l’Amazon Appstore qui pourrait être plus complète.

Enfin, Microsoft n’a pas encore annoncé quand Android 13 sur Windows 11 sera disponible au grand public. Étant donné que la mise à jour est toujours en cours de test, il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle soit déployée avant plusieurs semaines, voire quelques mois.

Source : Android Police