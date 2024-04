Android 15 va mettre à jour le contrôleur du volume, voici les nouveautés

Dans quelques mois, les utilisateurs feront la connaissance d’Android 15, le futur système d’exploitation des smartphones Android. Il est d’ailleurs déjà possible de tester ses nouveautés potentielles grâce aux versions préliminaires. Dans la seconde Developer Preview d’Android 15, Android Authority a notamment pu activer la nouvelle interface de configuration du volume. Avant d’évoquer les changements, un petit rappel s’impose.

Le menu de contrôle du volume s’active lorsque vous appuyez sur une touche de volume puis sur les trois petits points. Vous aurez alors accès à cinq curseurs différents pour chaque flux de volume. A savoir : médias, appels, sonnerie, notifications et alarmes. Un fin curseur permet de contrôler le volume de chaque flux.

Android 15 va introduire un nouveau panneau de réglage du volume

Dans la nouvelle interface dédiée au volume d’Android 15, on retrouve des curseurs beaucoup plus épais qui prennent la forme de pilules. Un point est placé à la fin pour marquer la valeur maximale atteignable. Il est également possible de toucher les différentes icônes pour désactiver le flux correspondant. En outre, les animations ont changé : pour rester discernable, le texte change de place quand vous déplacez le curseur.

Le nouveau menu de réglage du volume est pliable. En appuyant sur le bouton situé à côté du curseur média, vous pourrez réduire ou agrandir le panneau.

© Android Authority

Lorsqu’une lecture multimédia est en cours, le panneau de volume est réduit par défaut. Sinon, il s’ouvre dans son intégralité. Autre changement, l’en-tête “Son et vibreur” a disparu au profit d’un raccourci de sortie multimédia. Celui-ci révèle quel périphérique audio gère la lecture.

Le nouveau panneau devrait apparaître par défaut dans la prochaine version bêta. Il pourrait également introduire à l’avenir des commandes dédiées à l’audio spatial et au “contrôle du bruit”. Pour rappel, la phase bêta d’Android 15 est censée débuter en avril. Toujours au rayon des nouveautés, Android 15 pourrait bonifier la fonctionnalité webcam de votre smartphone en améliorant la qualité de l’image diffusée.