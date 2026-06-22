Android 17 : attention, des bugs d’écran touchent les Pixel (mais il y a déjà une solution)

La sortie d’Android 17 devait marquer une étape importante pour les propriétaires de smartphones Pixel. Quelques jours après le déploiement de la mise à jour, une série de témoignages attire pourtant l’attention sur un problème bien plus concret : des écrans tactiles qui réagissent de manière imprévisible.

Plusieurs générations de Google Pixel font l’objet de signalements liés à des dysfonctionnements de l’écran tactile depuis le déploiement d’Android 17. © Dimitri T.

Depuis le 16 juin, Android 17 est progressivement installé sur les Pixel compatibles. Comme souvent après l’arrivée d’une nouvelle version du système, les premiers retours permettent de détecter des anomalies passées sous les radars durant les phases de validation. Cette fois, ce sont les interactions tactiles qui se retrouvent au centre des discussions.

Sur Reddit, plusieurs propriétaires de Pixel décrivent des comportements similaires. Un balayage vers le haut peut soudainement cesser d’être reconnu. Quelques secondes plus tard, tout redevient normal. D’autres évoquent des défilements interprétés dans le mauvais sens ou des gestes qui semblent ignorés sans raison apparente.

Plusieurs générations de Pixel concernées

Les signalements ne se concentrent pas sur un seul modèle. Des possesseurs de Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 et Pixel 10 rapportent des symptômes proches. Cette répétition sur différentes générations d’appareils renforce l’hypothèse d’un dysfonctionnement logiciel lié à Android 17.

Les problèmes sont mentionnés dans des applications du quotidien comme YouTube, Google Messages ou encore l’interface d’accueil du smartphone. Lorsque la navigation devient aléatoire, l’impact se ressent immédiatement, même lors d’usages très simples. Google a reconnu l’existence du problème au sein de sa communauté dédiée aux Pixel, mais à ce stade, aucune explication technique détaillée n’a été communiquée pour le moment et aucun calendrier de déploiement n’a été annoncé.

L’astuce en attendant le correctif

Si vous êtes touché par ce bug, pas de panique. En attendant que Google ne déploie un patch officiel, la communauté a trouvé une solution temporaire qui semble régler le problème pour la majorité des utilisateurs :

Allez dans les Paramètres de votre Pixel. Rendez-vous dans la section Accessibilité. Cherchez l’option liée au Zoom (ou agrandissement). Désactivez le raccourci du “double-tap” (triple-pression) pour zoomer.

Cette option semble entrer en conflit avec la nouvelle gestion tactile d’Android 17. En la coupant, votre écran devrait retrouver toute sa réactivité.