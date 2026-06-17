Android 17 tombe aujourd’hui : ce que Google ajoute, ce qui manque encore, ce qui reste exclusif aux Pixel

Google commence le déploiement d’Android 17 sur ses smartphones Pixel. Au programme : des fenêtres flottantes façon « Bubbles », de nouvelles fonctions pour les écrans pliants, et des exclusivités Pixel dopées à Gemini. Les autres constructeurs suivront dans le courant de l’année.

Android 17 est déployé aujourd’hui sur les smartphones Pixel compatibles. Les autres constructeurs suivront dans le courant de l’année 2026. © Shuttershock

Annoncé le mois dernier lors de l’Android Show, Android 17 arrive aujourd’hui sur les smartphones Pixel compatibles (accompagné du Pixel Drop de juin).

La mise à jour la plus visible concerne l’interface : les Bubbles, des fenêtres d’applications flottantes activables par un appui long, deviennent une fonction native du système. Le concept existe déjà dans les surcouches de Samsung ou Xiaomi, mais Google l’intègre désormais au cœur d’Android avec une barre d’ancrage dédiée en bas d’écran, pensée pour faciliter le multitâche sur tablettes et pliants.

Autre ajout : les Screen Reactions, qui permettent de filmer son visage en incrustation pendant un enregistrement d’écran, un raccourci taillé pour les créateurs de contenus. Les pliants héritent aussi de commandes de jeu tactiles affichées sur la moitié inférieure de l’écran, tandis que tous les téléphones Android pourront désormais reconfigurer nativement les boutons d’une manette externe. Le volet contrôle parental et sécurité reçoit également plusieurs renforcements.

Les exclusivités Pixel

Côté Pixel, Google déploie le modèle Gemini Omni dans l’application Gemini pour générer de la vidéo à partir de texte, et Lyria 3 pour la création musicale par IA. La compatibilité AirDrop via Quick Share s’étend aux Pixel 8A et 9A. Voice Translate pour les appels arrive sur le Pixel 10A. Take a Message, la réponse automatique intelligente, couvre désormais tous les Pixel à partir du 6. L’édition conversationnelle dans Google Photos s’ouvre à la France, au Royaume-Uni, à l’Allemagne, à l’Espagne et à l’Italie.

Plusieurs fonctions annoncées lors de l’Android Show manquent encore à l’appel. Les outils Gemini Intelligence (transcription Rambler, widgets générés par IA, automatisation de tâches) arriveront cet été sur « certains appareils avancés ». Aucune date pour les nouveaux emojis ni pour Pause Point, l’outil de bien-être numérique.

Source : Blog Google