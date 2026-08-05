Panne Claude : le chatbot subit de grosses perturbations

David Douïeb
David Douïeb

Ce mercredi, Claude subit une panne de grande ampleur et ne parvient plus à répondre aux requêtes des utilisateurs. Anthropic a confirmé des dysfonctionnements sur les modèles Mythos 5, Fable 5, Opus 5 et Sonnet 5.

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© Anthropic

Après la panne survenue début juin, l’agent conversationnel Claude fait à nouveau des siennes. Depuis plusieurs heures, nombre d’utilisateurs ne parviennent pas à obtenir de réponses aux prompts qu’ils soumettent. Les signalements se sont multipliés sur le site Down Detector qui recense les pannes des grands services numériques.

Nous avons également constaté des dysfonctionnements de notre côté. Après avoir mouliné pendant longtemps, Claude a refusé de répondre à notre requête. “En raison de contraintes de capacité imprévues, Claude ne peut pas répondre à votre message. Veuillez réessayer ultérieurement”, pouvait-on notamment lire.

Image 1 : Panne Claude : le chatbot subit de grosses perturbations
© Tom’s Guide

Anthropic planche sur un correctif

Sur sa page de statut, Anthropic a confirmé l’avarie qui touche plusieurs modèles : “Nous avons identifié la cause des erreurs fréquentes lors des requêtes vers Claude Mythos 5, Claude Fable 5, Claude Opus 5 et Claude Sonnet 5 et travaillons à sa résolution. Nous vous tiendrons informés dès que possible”. Espérons qu’un correctif soit rapidement déployé.

David Douïeb
David Douïeb

Fasciné par l’impact sociétal des nouvelles technologies, je m'efforce d’en démêler les ficelles pour les…

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