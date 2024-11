Android Auto 13.3 : de nouvelles traces d’intégration des stations de radio dans le code de la version bêta

Crédit : BMW

Si vous disposez d’Android Auto dans votre voiture, vous savez qu’il est pratique et vous permet de profiter de nombreuses applications directement depuis le tableau de bord de votre véhicule. Vous pouvez les activer par commande vocale et profiter de toutes les options du système embarqué de Google. Vous pouvez utiliser les applications de navigation GPS comme Waze ou Google Maps, lancer l’assistant Google ou encore mettre de la musique avec votre application de streaming musical comme Spotify ou Deezer. Mais cette dernière pratique, devenue courante pour ceux qui écoutent de la musique dans leur voiture, pourrait bientôt changer… ou pas.

En juillet dernier, la mise à jour 12.5 d’Android Auto corrigeait principalement des bugs et améliorait la stabilité du système, sans grande nouveauté pour les utilisateurs au niveau des fonctionnalités.

Pour la prochaine mise à jour, la 13.3, nous espérions voir apparaitre la fonctionnalité “Car Media” qui permettrait enfin d’écouter des stations de la bande FM, AM et même HD, comme le laissait supposer des indices dans le code source de la version 12.3 du système embarqué d’infodivertissement de Google. Mais actuellement diffusée en Bêta, cette prochaine mise à jour ne fournit qu’un éventuel listing de catégories ou de filtres, et encore, personne n’en est sûr. Google aurait-il abandonné cette fonctionnalité pourtant très attendue par les utilisateurs d’Android Auto, qui pourraient, enfin, écouter leurs émissions de radio préférées dans leur voiture depuis Car Media ?

Quelles sont les fameuses traces trouvées dans le code d’Android Auto 13.3 ?

Un listing de différentes catégories aurait été trouvé dans le code source de cette nouvelle mise à jour, ressemblant étrangement à celles que l’on retrouve dans de nombreuses applications de radio. On y retrouve des noms évocateurs standards comme Voyage, sport, météo, rock, sciences, musique d’ambiance, culture, nostalgie, finance, etc. mais d’autres plus insolites comme “tubes pour adultes”, “programmes pour enfants”.

Mais peut-être qu’il ne s’agit pas de catégories pour classer les stations, mais d’autres types de données à extraire, qui permettront d’ajuster les recommandations Google…