Android Auto 12.5 est enfin là, quelles nouveautés et comment l’installer ?

Une nouvelle fois sans tambour ni trompette, Google vient de mettre Android Auto à jour vers la version 12.5. Une fois encore, la firme de Mountain View est restée très discrète quand aux nouveautés de cette mouture. On sait simplement qu’elle corrige des bugs et amène quelques améliorations, sans détails. Comment l’installer ?

Android Auto 12.5

Android Auto 12.5 est là, et bien qu’elle arrive sans grandes annonces, cette mise à jour stable marque un pas en avant pour les usagers de voitures connectées. Même si la firme de Mountain View reste discrète sur les détails spécifiques, cette nouvelle version du système d’info-divertissement de Google est disponible pour tous et promet une expérience plus fluide et fiable.

Une nouvelle mise à jour pour corriger des bugs

Alors, quelles nouveautés ? Une fois encore, cette version se concentre principalement sur la stabilité et les performances. Elle vise à résoudre des bugs persistants et à offrir une interface plus réactive, théoriquement en réduisant les interruptions pendant la conduite. En revanche, n’hésitez pas à nous dire si vous avez remarqué une quelconque nouveauté.

Il y a peu sortait la version d’Android Auto 12.4 qui faisait, elle, l’objet de nombreuses attentes. En effet, un bug agaçant de la version 12.3 faisait disparaître les notifications de messages sur l’interface embarquée. Théoriquement, ce problème devrait être résolu.

Comment installer Android Auto 12.5 ?

Installer Android Auto 12.5 est un processus simple qui vous permet de bénéficier des dernières améliorations et fonctionnalités pour votre voiture connectée. Voici un guide complet pour vous aider à installer cette mise à jour sur votre appareil.

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir :

Un smartphone Android compatible (version 8.0 ou ultérieure).

Une connexion Internet stable pour le téléchargement.

Un câble USB ou une connexion Bluetooth pour l’intégration avec votre véhicule.

Un véhicule compatible avec Android Auto.

La méthode la plus simple pour installer Android Auto 12.5 est de passer par le Google Play Store. Voici comment procéder :

Ouvrez le Google Play Store : Sur votre smartphone, accédez à l’application Google Play Store. Recherchez Android Auto : Utilisez la barre de recherche pour trouver l’application Android Auto. Vérifiez les mises à jour : Si une mise à jour est disponible, le bouton « Mettre à jour » apparaîtra. Cliquez dessus pour commencer le téléchargement de la version 12.5. Téléchargez et installez : Patientez pendant que l’application se télécharge et s’installe sur votre appareil. Assurez-vous que votre connexion Internet est stable pour éviter les interruptions. Lancez Android Auto : Une fois l’installation terminée, ouvrez l’application pour vous assurer qu’elle fonctionne correctement.

Si vous ne parvenez pas à mettre à jour Android Auto via le Google Play Store, vous pouvez installer manuellement l’APK depuis APK Mirror :