Android Auto sans fil décroche en pleine route, et la dernière mise à jour inquiète

Plusieurs automobilistes rapportent des coupures répétées d’Android Auto sans fil, parfois toutes les deux ou trois minutes. Les Pixel semblent particulièrement concernés, même si les témoignages restent encore dispersés.

Android Auto sans fil promet une connexion simple au tableau de bord, mais plusieurs conducteurs signalent des coupures répétées depuis une récente mise à jour. © Shuttershock

Android Auto sans fil a une promesse très simple : monter dans sa voiture, démarrer, retrouver Google Maps, Spotify, les appels et les messages sur l’écran du tableau de bord, sans sortir de câble USB. Quand la connexion saute toutes les quelques minutes, cette petite commodité devient vite un vrai irritant au volant.

Depuis le printemps, plusieurs conducteurs signalent des déconnexions répétées sur les forums d’aide de Google. Dans un fil consacré au Pixel 9 Pro XL, un utilisateur explique que la liaison Android Auto sans fil décroche au bout de quelques minutes, puis se reconnecte avant de recommencer. Un autre fil mentionne des coupures apparues après une mise à jour récente, avec une connexion plus stable en mode avion, Wi-Fi et Bluetooth maintenus actifs.

Pixel, voiture, Android Auto : un bug difficile à isoler

La difficulté vient du nombre d’éléments impliqués, puisqu’Android Auto sans fil utilise le Bluetooth pour l’appairage, puis une connexion Wi-Fi pour l’affichage et les données. Le téléphone, la voiture, le système multimédia embarqué, les réglages réseau et les mises à jour Android peuvent tous peser dans la balance.

Les contournements habituels paraissent insuffisants chez plusieurs personnes touchées : vider le cache, recréer l’appairage, réinstaller Android Auto, voire réinitialiser complètement le téléphone. Certains témoignages citent surtout des Pixel, avec quelques cas isolés côté Samsung.

Google semble au moins avoir été alerté via ses forums communautaires, mais aucune communication générale ne confirme encore un correctif. En attendant, les automobilistes concernés ont intérêt à tester trois gestes simples : mettre à jour Android Auto et Android, supprimer puis recréer la connexion avec la voiture, et repasser en USB lorsque le véhicule le permet. Moins pratique, certainement. Plus fiable en pleine navigation, souvent.

Sources : Autoevolution, fil Google Android Auto sur le Pixel 9 Pro XL, fil Google Android Auto sur les déconnexions sans fil après mise à jour.