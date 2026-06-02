Android Auto : une vague de déconnexions aléatoires sème la panique après une mise à jour

Depuis début mai, des possesseurs de smartphones Android signalent des coupures intempestives d’Android Auto en pleine conduite. Le coupable désigné : une mise à jour récente de l’application.

Android Auto, victime de déconnexions à répétition depuis une mise à jour déployée fin avril 2026. © DR

Tout fonctionnait. Puis, du jour au lendemain, plus rien de stable. C’est en substance ce que rapportent de nombreux automobilistes sur les forums officiels de Google depuis les premières semaines de mai. Leur constat est unanime : après une mise à jour d’Android Auto, l’application se déconnecte de façon aléatoire et répétée, sans qu’aucune manipulation physique du câble ou du téléphone ne soit en cause.

Une mise à jour fantôme que personne ne parvient à corriger

Le fil de discussion, ouvert début mai sur le support Google, a rapidement agrégé des témoignages concordants. Plusieurs conducteurs décrivent un scénario identique : une connexion jusque-là irréprochable, devenue erratique au lendemain d’un déploiement logiciel. Aucun d’entre eux ne précise formellement le numéro de version incriminé, mais la chronologie pointe vers Android Auto 16.8, diffusé en production fin avril.

Le plus préoccupant reste l’inefficacité totale des palliatifs habituels. Changement de câble USB, vidage du cache, suppression puis réinstallation de l’application, redémarrage du système d’infodivertissement : chaque tentative se solde par un échec. Un propriétaire de Pixel 10A sous Android 16 résume la situation avec une certaine lassitude, affirmant avoir épuisé l’intégralité des correctifs connus sans retrouver une connexion fiable.

Google enquête, les conducteurs s’impatientent

Un Community Specialist, affilié à l’équipe Android Auto selon sa signature sur le forum, a pris part aux échanges pour collecter des informations techniques. L’investigation semble toutefois en rester à ce stade préliminaire, et aucun correctif officiel n’a été annoncé. Google a pourtant commencé le déploiement d’Android Auto 17.0 sur le canal stable, mais cette version ne résout pas le problème selon les retours des premiers concernés.

En attendant un hypothétique patch, la piste la plus pragmatique consiste à rétrograder vers une version antérieure de l’application, afin de retrouver une configuration logicielle fonctionnelle.

Source : Autoevolution, 2 juin 2026