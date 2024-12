Android Auto 13.4 : une mise à jour inspirée de Material You

La dernière mise à jour d’Android Auto apporte des changements visuels et des éléments de personnalisation inspirés de Material You, et corrige quelques bugs mais pas tous.

Crédit : BMW

Alors que la précédente mise à jour qui date de moins de 2 semaines n’apportait pas de grande nouveauté au niveau des fonctionnalités, Android Auto 13.4 offre un nouveau design inspiré de Material You de Google, et adopte une palette de couleurs personnalisée, limitée pour le moment aux applications musicales.

Après avoir conquis les smartphones, Material You s’invite dans nos voitures et apporte un vent de fraîcheur et un look plus moderne et dynamique à l’interface d’Android Auto. En plus d’un changement esthétique, adopter ce nouveau design améliore l’expérience utilisateur en proposant une interface plus fluide et plus lisible grâce à ces couleurs personnalisables.

Ce n’est pas la première fois que Google surprend ses utilisateurs avec un changement de design sur son système embarqué. Cet été, le géant de la tech avait lancé une refonte visuelle de son assistant, lui donnant d’importantes ressemblances avec Siri, d’Apple. Et les icônes d’Android Auto avaient aussi bénéficié d’une mise à jour, leur forme dépendant du modèle de smartphone utilisé, mais ayant pour objectif d’harmoniser l’interface entre le smartphone et Android Auto, de manière que l’utilisateur mette moins de temps à s’y retrouver.

Material You s’invite dans Android Auto

La nouvelle stratégie de Google est-elle d’aligner le design de son système embarqué sur celui des téléphones Android ? Il semblerait que l’éventualité soit envisagée au moins au niveau des applications musicales.

Notez que la présentation est identique pour les applications de streaming musical, qu’il s’agisse de Spotify ou Deezer (les plus populaires). La pochette de l’album est désormais à gauche et la barre de progression de la lecture en cours est alignée sur la pochette avec le titre de la chanson et de l’artiste, avec un texte plus petit.

Ces notes de couleurs sont également visibles dans le menu des paramètres, les notifications, le centre de notification, les boutons et les arrière-plans des cartes.

Pour en profiter, il vous faut activer l’option de correspondance avec le fond d’écran de votre téléphone, mais comme souvent avec Android Auto, tout ne fonctionne pas du premier coup. Il vous faudra sans doute redémarrer le système ou relancer la connexion au véhicule.