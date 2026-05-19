Android Auto 17.0 est là : une mise à jour anodine qui mérite toute votre attention

Google vient de publier la version 17.0 d’Android Auto pour les bêta-testeurs. La mise à jour ne révolutionne rien en surface, mais elle prépare le terrain pour les grosses nouveautés annoncées à la conférence I/O.

Android Auto est disponible en version 17.0 pour les bêtas testeurs. © DR

Le numéro de version a de quoi attirer l’œil. Android Auto passe en 17.0, un cap symbolique pour l’application qui connecte les smartphones Android à l’écran de bord des voitures. En pratique, Google ne traite pas ces changements de numéro majeur comme des étapes particulières : la mise à jour se concentre sur des optimisations internes, sans nouveauté visible pour l’utilisateur.

La version 17.0.1621 bêta est téléchargeable dès maintenant via le programme bêta du Play Store ou en installant manuellement le fichier APK. Les utilisateurs qui dépendent d’Android Auto au quotidien pour la navigation et les appels ont intérêt à patienter : les builds bêta comportent un risque accru de bugs. La version stable devrait suivre sous une semaine, si aucun problème majeur n’est détecté.

Les vraies nouveautés arrivent plus tard

L’intérêt de cette mise à jour tient surtout à ce qu’elle prépare. Lors de la conférence I/O mi-mai, Google a confirmé plusieurs fonctionnalités attendues depuis des mois par les conducteurs.

Les widgets débarquent sur l’écran principal d’Android Auto. Météo, contacts favoris, contrôle de la maison connectée : ces raccourcis s’afficheront directement sur l’interface Coolwalk, accessibles d’un simple glissement. L’écran bascule alors en trois panneaux. À terme, tous les widgets disponibles sur un téléphone Android devraient aussi fonctionner en voiture.

YouTube arrive également sur Android Auto, une première. La lecture vidéo sera possible en Full HD 60 fps sur les écrans compatibles, mais uniquement véhicule à l’arrêt. Dès que la voiture se remet en mouvement, l’application passe automatiquement en mode audio seul. Sur YouTube, cette transition nécessitera un abonnement Premium, la lecture audio en arrière-plan étant réservée aux abonnés payants.

Les premiers véhicules compatibles incluent BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata et Volvo. L’interface adopte aussi le design Material 3 Expressive avec des typographies plus affirmées, des animations fluides et un moteur d’affichage capable de s’adapter à tous les formats d’écran, y compris les dalles circulaires ou ultra-larges.

Google n’a pas communiqué de date de déploiement précise pour l’ensemble de ces fonctionnalités. Elles arriveront “dans le courant de l’année”. En attendant, garder l’application à jour reste la meilleure façon de ne rien rater le jour J.

Source : Autoevolution 19 mai 2026