Ant-Man 3 : Quantumania va « définitivement changer » le MCU, promet son réalisateur

Attendu pour le 15 février 2023, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania aura l’honneur de commencer la phase 5 de l’univers cinématographique Marvel. La bande-annonce a déjà fuité en ligne après que Marvel l’ait diffusée en exclusivité au Comic-Con de San Diego. Nous avons encore peu d’informations au sujet d’Ant-Man 3, mais le prochain film Marvel promet de jouer un rôle important pour la suite du MCU. Le réalisateur Peyton Reed l’a lui-même confirmé.

Ant-Man et La Guêpe – Crédit : Marvel Entertainment

Peyton Reed a révélé lors d’une interview accordée à Access que : « le lancement de la phase 5 est vraiment excitant pour nous, car nous sommes les films Ant-Man. C’est notre troisième film. C’est une trilogie maintenant. Mais des choses se passent dans ce film qui vont changer l’univers cinématographique Marvel de façon permanente. Et c’est amusant pour nous que Scott Lang soit au centre de ce changement ».

Ant-Man 3 est un « film encore plus épique », selon le réalisateur Peyton Reed

Paul Rudd qui est l’interprète de Scott Lang, alias Ant-Man, depuis sa première apparition reprend évidemment son rôle dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. L’acteur sera d’ailleurs accompagné par Bill Murray dont l’arrivée dans le MCU a été confirmée depuis l’année dernière. Bill Murray apparaît effectivement dans la bande-annonce qui a fuité, mais son rôle est encore inconnu.

En tout cas, Ant-Man 3 promet donc de chambouler le MCU. Peyton Reed a bien insisté que : « nous voulions vraiment faire un virage à 180° et faire un film encore plus épique, mais qui continue de faire progresser l’histoire de ces dynamiques familiales. Et tout ce qui se passe entre Scott et Hope et Cassie… Cassie, qui a maintenant 18 ans, et peut-être que Scott ne sait pas trop comment se comporter avec elle en tant qu’adulte, car il a perdu ces cinq années à cause des événements d’Endgame ».

Dans Ant-Man 3, Scott Lang et Janet Van Dyne aka La Guêpe devront affronter un adversaire redoutable suite à l’ouverture du multivers. Ce vilain n’est autre que Kang le conquérant. Comme le réalisateur l’a expliqué, « j’ai grandi en lisant les comics et j’ai connu le personnage de Kang le conquérant qui est l’un des plus grands méchants des comics. Donc, pouvoir opposer nos héros à Kang dans ce film était une chose énorme pour nous ». On attend désormais de voir les premières images officielles du film qui ne devraient plus tarder. Il faudra ensuite patienter jusqu’au 15 février 2023 pour découvrir la suite des aventures de Scott Lang sur grand écran.

