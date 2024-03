Marvel : 3 gros films seraient annulés, coup dur pour les fans du MCU

Après une année compliquée au box-office, Marvel va mettre un frein à certains projets de films. Plusieurs longs-métrages auraient ainsi abandonnés selon une source généralement bien rencardée. Les Eternels 2, Ant-Man 4 et Captain Marvel 3 risquent notamment de ne jamais voir le jour.

L’année 2023 a été décevante pour le MCU. Ant-Man 3, The Marvels… Autant de films qui ont peiné à exploser les compteurs au box-office. Seul Les Gardiens de la Galaxie 3 est parvenu à se distinguer, générant plus de 845 millions de dollars de recettes. Echaudé par ces échecs cuisants, Marvel Studios va visiblement mettre de côté certains projets.

Le patron de Walt Disney Company, Bob Iger, a d’ailleurs confirmé récemment que la production de films Marvel allait être réduite, le studio se concentrant sur ses franchises les plus fortes. Source généralement bien informée sur l’industrie du septième art, Daniel Richtman vient de révéler que plusieurs projets avaient été abandonnés.

Updates on Eternals 2, Deadpool & Wolverine and Venom 👀https://t.co/RTniptjr4N — Daniel Richtman (@DanielRPK) March 13, 2024

Les Eternels 2, Captain Marvel 3 et Ant-Man 4 ne devraient pas voir le jour

En l’occurrence, Les Eternels ne serait plus en phase de développement. Kevin Feige se serait heurté au scepticisme de Bog Iger qui craignait un bide au box-office. Avec plus de 402 millions de dollars engrangés (pour un budget de 200 millions), Les Eternels est loin d’être une valeur sûre pour le studio. D’autant que le film a reçu un accueil critique contrasté et suscité plusieurs polémiques.

Certains se sont notamment offusqués de la séquence dans les ruines d’Hiroshima ou de la scène de sexe entre Ikaris et Sersi. Par ailleurs, le film a été interdit dans plusieurs pays du Moyen-Orient en raison de la présence d’un super-héros ouvertement homosexuel. Marvel a finalement décidé de ne plus pondre de second volet, le studio voulant désormais miser sur des succès garantis.

Toujours selon l’insider, d’autres projets auraient aussi été mis de côté : Ant-Man 4 et Captain Marvel 3. Les deux opus précédents ont sous-performé au box-office, en particulier The Marvels, ce qui a logiquement découragé Marvel Studios.

Pour rappel, voici les films Marvel qui sortiront dans les salles obscures en 2024 :