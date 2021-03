Apple dépose un brevet pour des anneaux intelligents

L’idée de l’anneau intelligent n’est pas quelque chose de nouveau. Il existe déjà de nombreux modèles avec différentes spécificités. Néanmoins, le projet d’Apple semble quelque peu différent de ce qui existe actuellement.

Crédit : Patentlyapple

L’idée serait de disposer aux doigts de contrôleurs ressemblant à ceux d’une solution de réalité virtuelle comme l’Oculus Rift, mais en plus compact. Si l’utilité d’un tel produit peut paraître floue, nul doute qu’à l’avenir, le périphérique pourrait devenir quasi indispensable avec l’essor de la réalité augmentée.

L’intérêt d’un anneau connecté

De nos jours, tous les objets ou presque existent en version connectée : la machine à café, le réfrigérateur, les montres et même certaines brosses à dents. Quel est donc l’intérêt d’un anneau connecté ?

Les modèles actuels sont pourvus de technologies classiques à ce type de produit. Vous pouvez retrouver une connexion Bluetooth, une puce NFC pour le paiement sans contact, un vibreur pour vous informer d’une notification entrante et éventuellement un accéléromètre pour capter une gestuelle simple et déclencher une commande quelconque.

Au final, il s’agit d’une version allégée et plus compacte de ce que proposent les montres connectées classiques. Alors pourquoi un fabricant comme Apple qui dispose d’une montre ayant un certain succès s’intéresserait-il à ce secteur méconnu du grand public ?

Une approche différente

Le système sur lequel travaille la firme de Cupertino semble consister en une paire d’anneaux au lieu d’un seul (bien qu’une utilisation unique soit possible selon le brevet). Sa fonction ne serait pas de vous notifier ou remplacer une smartwatch, mais plutôt d’offrir une nouvelle façon de contrôler vos applications.

Par un système de mesure électromagnétique, les anneaux seraient en mesure de détecter un objet tel que l’Apple Pencil et d’offrir des options supplémentaires à l’accessoire. Si l’usage avec un smartphone seul ne semble pas vraiment pertinent, c’est avec les Apple Glasses censées sortir cette année que les anneaux pourraient dévoiler tout leur potentiel.

L’intérêt d’un système à réalité augmentée est de pouvoir avoir tout un tas d’informations dans le champ visuel. Reste néanmoins le problème de la commande de ces informations. Certains constructeurs optent pour des capteurs de proximité et laser pour détecter vos mains comme le ferait un Kinect. C’est le cas par exemple de Samsung pour la version Pro du projet en cours de développement. Cependant, l’ajout de ce type de capteur a nécessairement un impact sur l’encombrement et le prix.

La marque à la pomme semble donc travailler sur une commande déportée comme sur les casques VR actuels, mais en format plus compact et plus pratique au quotidien. Bien évidemment, le dépôt d’un brevet n’inclut pas forcément la sortie d’un produit et il n’y a aucune information d’une date potentielle.

Cependant, si le produit venait à sortir, il serait intéressant de voir les gens s’équiper de leurs doubles anneaux, faire quelques cercles de la main pour ouvrir un portail dimensionnel lancer le GPS jusqu’à leur prochain lieu de rendez-vous.

Source : ubergizmo