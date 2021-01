Apple : des lunettes de réalité augmentée livrées plus tôt que prévu

Un récent rapport de Digitimes faisait état sur le passage à l’étape suivante des lunettes de réalité augmentée. Ce projet, qui impliquerait plus de 1 000 ingénieurs et chercheurs, pourrait voir le jour de sa commercialisation arriver plus tôt que prévu.

Alors que certains rapports prévoyaient une sortie pour 2022, un des principaux analystes Apple a annoncé que le produit pourrait arriver en 2021. De quoi coiffer au poteau Facebook qui prévoit une sortie de ses lunettes intelligentes cette année, mais sans la réalité augmentée.

Concept de lunettes Apple. Source : Martin Hajek

Cette nouvelle arrive quelques mois après un rapport de The information qui avait annoncé le passage du prototype à l’état de test de production. Dans ce rapport, le site déclare : « Les lentilles utilisent un système de polarisation, similaire aux lunettes 3D pour les films, ce qui crée une illusion de profondeur grâce aux images stéréoscopiques. La technique est commune aux appareils de réalité virtuelle et augmentée déjà disponibles […] Fabriquer des lentilles de réalité augmentée est un vrai challenge, car elles sont composées de multiples couches extrêmement fines de différents matériaux synthétiques susceptibles de créer des bulles, des rayures ou autres marques en tout genre. Pour réduire les défauts, il faut les fabriquer en salle blanche »

Un accessoire pour iPhone

Toujours selon les rapports, ces lunettes devraient rentrer dans la catégorie des accessoires. Il n’y a pour le moment pas d’utilisation seule de l’appareil. Elles afficheront, dans un premier temps, des informations en provenance directe d’un iPhone connecté.

Les lunettes auront un micro pour activer des commandes via Siri et permettre les appels téléphoniques. Elles devraient également contenir un accéléromètre afin de suivre les mouvements de tête de l’utilisateur. Pour des raisons esthétiques et pour économiser de la batterie, l’impasse devrait être faite sur une caméra embarquée.

Concernant le design, les lunettes Apple ressembleraient à une paire classique, malgré des montures un peu plus épaisses.

Pour ce qui est du tarif, il est difficile de juger de la valeur d’un produit qui n’existe pas encore sur le marché. La firme de Cupertino annonce viser la gamme des 600 dollars. Le prix à la sortie sera dépendant d’un tas de facteurs. Il serait sans doute avisé de ne pas tenir compte de ce genre d’objectif pour le moment.

Un développement de produit qui vient en parallèle d’une année 2020 riche en évènements et en avancée technologique pour la marque : de nouveaux iPad, iPhone, une mise à jour de l’Apple Watch et surtout la sortie de MacBook avec le nouveau processeur A1. Si les prévisions de l’analyste réputé Ming-Chi Kuo s’avèrent exactes, de nouvelles actualités sur les lunettes Apple ne devraient pas manquer en cette année 2021.

Source : bgr