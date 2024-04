NFC : utilisations, fonctionnement, activation, tout savoir sur la technologie de communication sans contact

Aujourd’hui, de nombreux appareils électroniques sont compatibles NFC. Utilisé pour le paiement sans contact, le contrôle d’accès, mais aussi l’appairage, ou encore l’échanges de données, le Near Field Communication a la cote. Sa simplicité d’utilisation, ou encore sa faible consommation énergétique en font une solution de choix au quotidien. On vous dit tout ce qu’il y a à savoir à propos de cette technologie.

Avec plus de 2 milliards d’appareils compatibles dans le monde (chiffres 2019), le NFC fait désormais partie intégrante de notre quotidien, au même titre que le Bluetooth ou le Wi-Fi. Cette technologie, présente dans nos smartphones et cartes bancaires, a notamment révolutionné notre manière de payer.

Elle permet en effet de déclencher des transactions bancaires en rapprochant simplement notre carte ou notre téléphone d’un terminal de paiement compatible. Il n’est donc plus nécessaire d’entrer un quelconque code, ni même de payer par carte. Le NFC permet également de faciliter l’embarquement des usagers dans les transports en commun, de déverrouiller une voiture sans clé, de partager des fichiers avec un autre appareil, etc.

Vous souhaitez savoir ce qu’est le NFC, comment il fonctionne, ou encore comment l’activer ? Nous avons consacré un dossier complet à ce sujet afin de répondre à toutes vos interrogations autour de cette technologie.

🤔 Le NFC, qu’est-ce que c’est ?

Le NFC est l’acronyme de « Near Field Communication », qui signifie littéralement « Communication en Champ Proche » (CCP). Il désigne un protocole de communication bidirectionnelle par ondes, fondé sur la technologie RFID (Radio Frequency Identification), qui permet à la fois d’envoyer et de recevoir des données. Il est ainsi possible d’échanger des informations entre un lecteur et n’importe quel appareil compatible, ou entre deux appareils équipés de cette technologie.

Parmi les terminaux compatibles, on distingue notamment les smartphones, montres connectées, ou encore les cartes bancaires pour le paiement sans contact. Les cartes de transport, terminaux de paiement, ou encore cartes d’identité électroniques, font également partie des appareils compatibles avec la technologie du NFC.

🧑‍🏫 Retour sur l’histoire et l’évolution du NFC

L’origine du concept du NFC remonte aux années 1980. Les marques Sony et Philips étaient alors les premières à réfléchir à une solution de paiement sans contact, ainsi qu’à un moyen de transférer des données entre appareils électroniques. Ce n’est toutefois que dans les années 2000, que les premières normes et spécifications pour le NFC sont établies, notamment par Philips, Sony, Samsung et Nokia.

Partageant le but de promouvoir les avancées de cette technologie et de développer son utilisation dans différents domaines, ces marques vont mettre en place un consortium en 2004, le NFC Forum. En France, le Forum des services mobiles sans contact est créé en 2008.

En 2010, les premiers smartphones équipés de puce NFC émergent sur le marché. Le partage de fichiers, les billets électroniques et le paiement sans contact sur mobile deviennent alors une réalité. Les services comme Google Pay, Apple Pay et Samsung Pay commencent à se démocratiser. Les utilisateurs peuvent désormais payer sans carte grâce à leur mobile sur des bornes de paiement compatibles. C’est une révolution.

La crise sanitaire de la Covid 19 a par ailleurs suscité un engouement imprévu pour le paiement sans contact. En effet, la Banque de France estime que les paiements mobiles ont dépassé la barre des 5 milliards d’euros en 2021. Depuis 2022, le NFC Forum a mis en place le Wayfinding Mark, un identifiant mondial pour indiquer qu’un appareil ou un objet est compatible NFC.

Au fil du temps, le NFC a évolué en profitant notamment de vitesses de transmission toujours plus rapides, mais également de fonctionnalités plus sécurisées. Bien qu’il ne soit toutefois toujours pas irréprochable en matière de sécurité, comme nous allons le voir un peu plus bas dans ce dossier. Compatible avec de plus en plus d’appareils, le NFC a également vu ses applications se diversifier. Aujourd’hui, la technologie est en effet présente dans bien d’autres secteurs comme les transports, la santé, la domotique, ou encore le marketing. Elle continue de croître et promet des avancées encore plus significatives, afin de faciliter toujours plus notre quotidien.

L’échange de données entre deux appareils via NFC est possible grâce à une puce intégrée dans chacun d’entre eux. Il suffit de rapprocher les deux appareils compatibles ensemble, qu’il s’agisse de deux smartphones, ou d’un téléphone ou d’une carte bancaire et d’une borne de paiement. En effet, le NFC utilise des ondes électromagnétiques et fonctionne à une fréquence de 13,56 MHz. Ce qui signifie qu’il dispose d’une portée de transmission/réception très courte, généralement inférieure à 10 centimètres. Ce qui permet notamment de limiter les risques de sécurité, liés à l’interception des données. En pratique, la distance requise pour établir une connexion entre deux terminaux est même de l’ordre de 0,5 cm. Ce qui impose d’être pratiquement collé au terminal récepteur.

Comme expliqué plus haut, le NFC est une technologie de communication bidirectionnelle. Elle permet ainsi à la fois l’envoi et la réception de données. Il utilise trois modes de fonctionnement distincts :

Le mode actif ( lecteur ) : l’appareil peut lire les informations d’une cible. Pour établir une communication, il va activer son champ électromagnétique afin d’extraire les informations d’un autre appareil compatible à proximité (tag, étiquette électronique, carte, etc.). Il s’agit notamment du mode de fonctionnement des TPE et bornes d’accès pour les transports en commun.

( ) : l’appareil peut lire les informations d’une cible. Pour établir une communication, il va activer son champ électromagnétique afin d’extraire les informations d’un autre appareil compatible à proximité (tag, étiquette électronique, carte, etc.). Il s’agit notamment du mode de fonctionnement des TPE et bornes d’accès pour les transports en commun. Le mode passif (émulation de carte) : l’appareil ne nécessite aucune énergie et tient le rôle de cible. Ce qui signifie qu’un autre appareil compatible (lecteur) peut y lire des informations. Il s’agit du mode de fonctionnement des badges d’accès et cartes bancaires. Un smartphone éteint peut également fonctionner en mode émulation de carte.

: l’appareil ne nécessite aucune énergie et tient le rôle de cible. Ce qui signifie qu’un autre appareil compatible (lecteur) peut y lire des informations. Il s’agit du mode de fonctionnement des badges d’accès et cartes bancaires. Un smartphone éteint peut également fonctionner en mode émulation de carte. Le mode pair à pair (peer-to-peer) : permet l’échange de données dans les deux sens (communication bidirectionnelle). Il est utilisé par exemple lors de transferts d’informations entre deux smartphones.

Lorsque la connexion est établie, les deux appareils vont pouvoir échanger des informations de paiement, de contacts, voire des fichiers multimédias, en utilisant des vitesses de transfert pouvant aller jusqu’à 848 kbit/s. En moyenne, il ne faut que 200 microsecondes à l’appareil émetteur (initiateur) pour transmettre des données à l’appareil récepteur (cible). Pour ce faire, différents protocoles sont utilisés :

ISO/IEC 14443 : une norme internationale pour les cartes à puce sans contact, qui est également utilisée dans le NFC pour les paiements et l’accès sécurisé.

une norme internationale pour les cartes à puce sans contact, qui est également utilisée dans le NFC pour les paiements et l’accès sécurisé. NDEF (NFC Data Exchange Format) : un format de données standard qui permet de stocker et de partager des URL, des textes, des cartes de visite électroniques, etc.

Par ailleurs, le NFC intègre des mécanismes de sécurité pour protéger les informations échangées, notamment le chiffrement des données et l’authentification mutuelle entre les appareils. De plus, les échanges par NFC ne nécessitent aucune connexion à un quelconque réseau.

L’un des cas d’usage les plus répandus du NFC reste sans conteste le paiement sans contact. Il est possible de payer en approchant sa carte bancaire d’un terminal NFC comme on en trouve désormais dans tous les magasins et centres commerciaux. Afin de vous assurer de la compatibilité de votre carte bancaire avec ladite technologie, vous devez vérifier qu’un symbole semblable au sigle du Wi-Fi, ou plus généralement d’un réseau sans-fil, y figure bien. Aujourd’hui, toutes les cartes bancaires embarquent une puce NFC, qui autorise le paiement sans contact.

Le symbole sans contact est visible en haut à droite de la carte.

D’autre part, la plupart des smartphones, montres et bagues connectées prennent également en charge le paiement sans contact via NFC, grâce aux applications de paiement mobile de Google, Samsung et Apple. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’avoir à sortir sa carte bancaire pour payer. Il est toutefois préférable de l’avoir sur soi pour pallier une éventuelle panne sèche de batterie. En marge de ces appareils, notez qu’il est par ailleurs possible de se faire implanter une puce sous-cutanée pour profiter du paiement sans contact, ainsi que de toutes les autres options permises par la technologie.

Les contrôles d’accès (transports en commun, portes, etc.)

Le NFC est à l’œuvre dans de nombreuses cartes de transport comme Navigo ou Pastel. La technologie présente ici l’avantage de faciliter l’accès des voyageurs aux différents transports en commun (bus, tram, métro) en réduisant le temps d’attente aux bornes de validation. Comme pour le paiement sans contact, il suffit de passer sa carte au plus près de la borne pour se voir ouvrir les portes ou valider son trajet. De plus, la technologie permet également aux utilisateurs de consulter et de recharger leurs soldes en toute simplicité, depuis une application spécifique ou une borne interactive.

Dans certaines agglomérations, des services comme IDF Mobilités ou Ticket Easy de Tisséo rendent également possible l’utilisation du smartphone pour valider son titre de transport. Il s’agit toutefois de disposer d’un smartphone Android. En effet, la marque Apple dispose quant à elle de son propre service de paiement pour les transports en commun : Apple Pay Transit, qui n’est pas encore disponible en France.

Au-delà des transports en commun, le NFC permet également à des employés ou des résidents d’ouvrir des portes sans avoir à utiliser de clé physique ni à entrer un quelconque code d’accès, par l’intermédiaire de leur smartphone ou d’un badge. Les entreprises ont par exemple recours à cette technologie pour limiter l’accès de leurs bâtiments aux employés autorisés. Il est également possible de partager facilement les accès à d’autres personnes, ou de définir des restrictions à certaines zones.

D’autre part, quelques constructeurs de véhicules comme BMW, Audi, ou encore Mercedes-Benz ont également intégré cette technologie sur certains de leurs modèles dernier cri. Il est ainsi possible de transformer votre smartphone en clé de voiture numérique. Ce qui peut s’avérer plutôt pratique. Il est également possible de partager facilement cette clé digitale avec d’autres personnes.

Grâce au NFC, il est par ailleurs possible de stocker une multitude de titres et billets dématérialisés dans votre smartphone : cartes d’abonnements pour le cinéma, la piscine, le musée, cartes de fidélité, billets de train, d’avion, de concert, etc. Tout ce beau monde est précieusement rangé dans l’application Wallet de votre smartphone. Ce qui allège par la même occasion votre portefeuille !

Cette technologie peut également avoir sa place dans les concerts, festivals, parcs d’attraction ou évènements. Les visiteurs/participants peuvent par exemple se voir délivrer un bracelet muni d’une puce NFC, qui facilite les contrôles d’accès.

À lire aussi : une fintech française vous permet de payer grâce à votre plaque d’immatriculation.

Le transfert de données entre appareils

Le NFC permet aussi d’échanger des données entre smartphones ou tablettes, comme des contacts, des photos, des musiques, des informations bancaires, des sites web ou des fichiers quelconques. Les smartphones Android disposent de la fonction NFC depuis 2011. Il faut toutefois passer par la fonctionnalité Android Beam pour pouvoir envoyer et recevoir des données avec un autre appareil compatible. Le Bluetooth, qui a l’avantage de proposer des débits de transferts plus rapides, est toutefois à privilégier pour l’envoi de fichiers volumineux.

À l’inverse, Apple n’a introduit la puce NFC que depuis 2014 avec l’iPhone 6. En effet, la firme à la pomme se montre beaucoup plus réticente au sujet du NFC, et limite en ce sens les possibilités d’utilisation de la technologie. Jusqu’à il y a peu, il n’était même pas possible d’utiliser le NFC pour transférer des données. Son utilisation se limitait alors aux paiements mobiles via Apple Pay, ou au paiement des transports en commun dans certains pays. À noter que seulement quelques modèles permettent également la lecture de tags. Depuis iOS 17, il est possible d’avoir recours au NFC pour transférer des données entre les appareils de l’écosystème Apple par l’intermédiaire de l’application AirDrop.

La vérification d’identité

À l’aide d’un smartphone, la technologie NFC peut également être utilisée pour accéder aux données de l’utilisateur et vérifier leur authenticité à partir d’un document d’identité. La lecture du permis de conduire dématérialisé via le protocole NFC est l’un des exemples les plus représentatifs. Depuis son adoption en France, les forces de l’ordre n’ont plus qu’à scanner le smartphone du conducteur pour vérifier l’authenticité du permis de conduire. Il est par ailleurs nécessaire d’utiliser la technologie pour pouvoir importer les informations de votre carte nationale d’identité sur l’application France Identité.

Les plus grands organismes bancaires et institutions financières doivent mettre en place des contrôles pour vérifier l’identité de leurs clients, conformément à la réglementation, via le processus KYC (Know Your Customer). Il est encore une fois possible de recourir à l’utilisation du NFC, pour rendre le protocole plus sûr, mais aussi plus simple. En effet, certaines entreprises proposent des solutions qui permettent aux clients concernés de valider leur identité directement depuis leur smartphone, par simple contact avec la puce RFID de leur passeport ou de leur carte d’identité.

Dans le même ordre d’idées, certains pays mettent en place des contrôles biométriques à l’aéroport, afin de réduire le temps d’attente, renforcer la sécurité et améliorer l’expérience globale des passagers. Ces derniers utilisent également le NFC. En France, ces protocoles sont à l’essai et devraient prochainement se démocratiser.

L’appairage et le chargement d’appareils

Le NFC peut permettre la connexion entre un smartphone et un accessoire. Certains casques sans-fil proposent par exemple un mode d’appairage via NFC, qui permet de connecter facilement les deux appareils par simple contact, sans passer par les réglages, contrairement au Bluetooth. Il est également possible d’appairer un smartphone ou une tablette à une imprimante, et ainsi d’imprimer un document via le NFC.

© Sony

Notez que le NFC peut aussi être utilisé pour recharger des appareils électroniques compatibles. En effet, depuis 2020, le NFC Forum a ajouté une fonctionnalité qui autorise cet usage. La recharge par NFC tient toutefois davantage du gadget que d’une réelle solution, puisque les niveaux de puissance partagés sont de l’ordre de 1 W. Imaginez le temps qu’il faudrait pour recharger par exemple un smartphone, sachant qu’il faut en moyenne compter 1h30 pour charger des modèles qui se limitent à une charge de 25 W.

Le marketing et la publicité

Certains lieux d’intérêt ou affiches publicitaires peuvent comporter une balise NFC, qui permet d’offrir un complément d’informations sur le smartphone de l’utilisateur. Par exemple, en passant son smartphone devant l’affiche promotionnelle d’un évènement, l’utilisateur peut être redirigé sur le site internet pour accéder au programme, ainsi qu’à la billetterie en ligne.

Les marques peuvent également offrir une expérience interactive et personnalisée à leurs consommateurs en affichant un tag NFC sur l’emballage de leurs produits. Bien que dans ce cas précis, le QR code soit davantage utilisé. Le NFC a toutefois l’avantage d’être un relais plus rapide, puisqu’il ne nécessite pas l’utilisation de l’appareil photo ou d’une application tierce.

On peut également trouver des plaques ou pastilles NFC sur les comptoirs de boutiques, mais également les tables de restaurant. En approchant leur smartphone de ces plaques, les clients peuvent accéder rapidement aux sites internet ou réseaux sociaux des enseignes, laisser un avis Google, accéder à la carte d’un restaurant, ou bien encore régler leur repas.

La santé

La technologie NFC offre plusieurs applications utiles dans le domaine de la santé. Grâce à des capteurs compatibles, il est notamment possible de surveiller les taux de glucose des patients, sans avoir systématiquement à effectuer des piqures au doigt. En effet, il est possible d’obtenir une lecture instantanée de l’information en passant simplement un lecteur NFC ou un smartphone sur le capteur, généralement porté sur le bras. D’autres données comme la pression artérielle, ou encore les niveaux d’activité physique peuvent être contrôlées grâce à ce type de dispositif.

Par ailleurs, l’intégration d’une puce NFC sur les emballages de médicaments peut permettre à l’utilisateur d’obtenir très rapidement des informations détaillées : instructions d’utilisation, date de péremption, etc. La technologie peut également permettre de sécuriser l’accès aux dossiers médicaux électroniques, mais également de faciliter l’identification de patients à l’hôpital, ou encore la gestion des inventaires de médicaments et équipements médicaux.

La domotique

La technologie NFC peut également être associée à la domotique afin de profiter d’encore plus de confort au sein de votre maison connectée. Il est ainsi possible d’automatiser certaines tâches en contrôlant vos appareils domestiques intelligents par le biais de tags NFC. À titre d’exemple, vous pouvez paramétrer un scénario « soirée film » en apposant une balise sur votre table basse de salon. Vous pourriez par exemple paramétrer l’extinction de toutes les lumières de la pièce et l’allumage de la TV. Il vous suffit alors de passer votre smartphone sur le tag NFC pour que le scénario se déclenche. La vidéo suivante dévoile 10 idées créatives que vous pouvez mettre en place grâce au NFC.

À lire aussi : un petit capteur NFC permet de surveiller la date de péremption de vos aliments.

👍 Quels sont les avantages du NFC ?

La technologie du NFC présente plusieurs avantages :

La rapidité et la simplicité d’utilisation : il suffit de rapprocher deux appareils NFC pour établir une connexion, ce qui la rend on ne peut plus simple à utiliser. D’autre part, les échanges de données sont rapides, ce qui la rend particulièrement utile pour effectuer des transactions ou valider un titre de transport par exemple.

: il suffit de rapprocher deux appareils NFC pour établir une connexion, ce qui la rend on ne peut plus simple à utiliser. D’autre part, les échanges de données sont rapides, ce qui la rend particulièrement utile pour effectuer des transactions ou valider un titre de transport par exemple. La sécurité : le NFC utilise le chiffrement de données et l’authentification mutuelle entre les appareils. Ce qui garantit la protection des données personnelles des utilisateurs, ainsi que la sécurité des transactions.

: le NFC utilise le chiffrement de données et l’authentification mutuelle entre les appareils. Ce qui garantit la protection des données personnelles des utilisateurs, ainsi que la sécurité des transactions. La polyvalence des applications : des paiements sans contact, aux billets électroniques, en passant par le contrôle d’accès, le partage de fichiers, ou la domotique, les applications du NFC sont nombreuses.

: des paiements sans contact, aux billets électroniques, en passant par le contrôle d’accès, le partage de fichiers, ou la domotique, les applications du NFC sont nombreuses. La compatibilité : étant donné qu’il est utilisé dans de nombreux domaines, le NFC est aujourd’hui une technologie universelle prise en charge par de nombreux appareils électroniques, et la liste ne cesse de s’allonger.

: étant donné qu’il est utilisé dans de nombreux domaines, le NFC est aujourd’hui une technologie universelle prise en charge par de nombreux appareils électroniques, et la liste ne cesse de s’allonger. La faible consommation énergétique : le NFC requiert très peu d’énergie pour fonctionner, ce qui en fait une technologie particulièrement adaptée pour nos appareils mobiles, qui nous accompagnent au quotidien et doivent en ce sens durer le plus longtemps possible.

👎 Quels sont les inconvénients du NFC ?

Bien que le NFC soit une technologie avantageuse sur bien des aspects, cela ne la rend pas pour autant dénuée d’inconvénients. En voici les principaux :

La portée limitée : son utilisation est ainsi restreinte à des applications nécessitant une proximité physique entre les appareils. Le NFC gagnerait en polyvalence et en facilité si sa portée était plus élevée. En revanche, cela le rendrait également moins sécurisé.

: son utilisation est ainsi restreinte à des applications nécessitant une proximité physique entre les appareils. Le NFC gagnerait en polyvalence et en facilité si sa portée était plus élevée. En revanche, cela le rendrait également moins sécurisé. Le coût de sa mise en place : les entreprises doivent investir dans des terminaux compatibles avec le NFC, mais également supporter les coûts relatifs à la maintenance, à la sécurité, ainsi qu’à la formation du personnel. La mise en place d’infrastructures NFC peut en ce sens se révéler plus ou moins coûteuse en fonction de ces différents paramètres.

: les entreprises doivent investir dans des terminaux compatibles avec le NFC, mais également supporter les coûts relatifs à la maintenance, à la sécurité, ainsi qu’à la formation du personnel. La mise en place d’infrastructures NFC peut en ce sens se révéler plus ou moins coûteuse en fonction de ces différents paramètres. Compatibilité limitée : bien que de nombreux appareils électroniques prennent en charge le NFC, certains appareils plus anciens peuvent ne pas disposer de cette fonctionnalité. Ce qui empêche leurs utilisateurs de profiter des divers avantages du NFC.

: bien que de nombreux appareils électroniques prennent en charge le NFC, certains appareils plus anciens peuvent ne pas disposer de cette fonctionnalité. Ce qui empêche leurs utilisateurs de profiter des divers avantages du NFC. La sécurité : bien que le NFC utilise des protocoles de sécurité avancés, il reste toutefois vulnérable à certains types d’attaques, qui peuvent représenter un risque de sécurité potentiel pour la confidentialité des données des utilisateurs. Pour limiter au maximum ces risques, on vous invite à consulter et mettre en place les recommandations que nous vous présentons dans la partie suivante.

🔐 Quels sont les risques de sécurité avec le NFC ?

Comme toute technologie sans fil, le NFC peut présenter des risques de sécurité. Les plus répandus étant :

L’ interception des données : des pickpockets peuvent vous voler de l’argent à votre insu en approchant un terminal NFC de votre poche ou de votre sac à main. C’est ce que l’on appelle le « skimming ». Cette pratique nécessite toutefois une grande proximité et est en ce sens assez difficile à réaliser.

: des pickpockets peuvent vous voler de l’argent à votre insu en approchant un terminal NFC de votre poche ou de votre sac à main. C’est ce que l’on appelle le « skimming ». Cette pratique nécessite toutefois une grande proximité et est en ce sens assez difficile à réaliser. Les attaques par relais : des individus malveillants peuvent intercepter à distance les communications entre deux appareils. Ce type d’attaque exploite la portée limitée du NFC en utilisant des relais, visant à accroître cette dernière, ce qui permet à l’attaquant de subtiliser les informations sensibles de la victime. Cette manœuvre est assez simple à réaliser étant donné qu’elle ne nécessite que deux smartphones et une connexion Wi-Fi.

: des individus malveillants peuvent intercepter à distance les communications entre deux appareils. Ce type d’attaque exploite la portée limitée du NFC en utilisant des relais, visant à accroître cette dernière, ce qui permet à l’attaquant de subtiliser les informations sensibles de la victime. Cette manœuvre est assez simple à réaliser étant donné qu’elle ne nécessite que deux smartphones et une connexion Wi-Fi. Les logiciels malveillants : certaines applications en apparence inoffensives peuvent en réalité héberger des programmes malveillants destinés à identifier et enregistrer des données échangées par NFC.

: certaines applications en apparence inoffensives peuvent en réalité héberger des programmes malveillants destinés à identifier et enregistrer des données échangées par NFC. Les attaques par canal auxiliaire : les hackers peuvent également exploiter les vulnérabilités d’autres réseaux tels que le Bluetooth ou le Wi-Fi pour intercepter les données transmises par NFC, entre deux smartphones par exemple.

L’attaque par relais NFC © Université Gustave Eiffel

Ainsi et malgré l’aspect pratique de la technologie du NFC, force est de constater que cette dernière n’est toutefois pas sans risque. Voici quelques recommandations que vous pouvez mettre en place afin de limiter le plus possible les potentiels risques de sécurité que représentent le NFC.

Bonnes pratiques pour sécuriser les transactions NFC :

Pensez à désactiver la fonction NFC lorsque vous n’en avez pas besoin , afin de limiter les risques d’interception des données.

, afin de limiter les risques d’interception des données. Utilisez une pochette en aluminium pour votre carte bancaire , afin d’empêcher toutes connexions indésirables avec un quelconque terminal, et de ce fait toutes tentatives d’extorsion de données.

, afin d’empêcher toutes connexions indésirables avec un quelconque terminal, et de ce fait toutes tentatives d’extorsion de données. Veillez à ce que vos appareils disposent des dernières mises à jour . En effet, les fabricants apportent régulièrement de nouveaux correctifs de sécurité dans le but de corriger certaines failles et de renforcer la protection du NFC.

. En effet, les fabricants apportent régulièrement de nouveaux correctifs de sécurité dans le but de corriger certaines failles et de renforcer la protection du NFC. Activez l’ authentification par code PIN pour les transactions NFC , si votre appareil propose cette fonction. De ce fait, vous pourrez profiter d’une couche de sécurité supplémentaire.

, si votre appareil propose cette fonction. De ce fait, vous pourrez profiter d’une couche de sécurité supplémentaire. Privilégiez les réseaux Wi-Fi privés sécurisés ou les réseaux cellulaires (4G/5G), et évitez les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés . En effet, bien que le NFC soit indépendant d’Internet, certaines attaques de données peuvent être effectuées via un canal auxiliaire comme le Wi-Fi ou le Bluetooth.

(4G/5G), et . En effet, bien que le NFC soit indépendant d’Internet, certaines attaques de données peuvent être effectuées via un canal auxiliaire comme le Wi-Fi ou le Bluetooth. Évitez d’installer des applications non officielles sur votre smartphone. Elles pourraient héberger des malwares ou des programmes malveillants conçus pour intercepter vos données lors de transactions via NFC.

sur votre smartphone. Elles pourraient héberger des malwares ou des programmes malveillants conçus pour intercepter vos données lors de transactions via NFC. Signalez la perte ou le vol de votre carte bancaire et faites opposition dès lors que vous ne trouvez plus votre carte bancaire.

dès lors que vous ne trouvez plus votre carte bancaire. Surveillez régulièrement votre compte bancaire, et signalez toute transaction suspecte à votre organisme bancaire.

À noter que la loi prévoit des limites légales de paiements consécutifs, et de montants cumulés, afin de protéger les utilisateurs du NFC. Pour des raisons de sécurité, le montant maximal de paiement sans contact est actuellement de 50 €. Ce plafond pourrait toutefois être relevé à 80 € d’ici 2026.

🆚 Les différences entre le NFC et les autres technologies de communication sans-fil

Afin de vous permettre de situer rapidement la technologie du NFC parmi les autres technologies de communication, et de voir en quoi elle diffère, nous l’avons comparé avec le Bluetooth, le RFID, le Wi-Fi ou encore le Li-Fi, qui permettent toutes d’établir des connexion sans-fil.

NFC Bluetooth Wi-Fi RFID Li-Fi Portée Moins de 10 centimètres Jusqu’à 10 mètres ou plusieurs dizaines de mètres (Bluetooth Low Energy) Plusieurs dizaines ou centaines de mètres selon l’équipement (répéteurs) De quelques centimètres à plusieurs mètres en fonction de l’équipement Moins de 10 mètres Mode de connexion Rapprocher deux appareils munis de la technologie Appairage entre deux appareils Connexion entre un point d’accès/routeur et un appareil Lecture à distance via des tags RFID Faisceau lumineux Vitesse de transmission Jusqu’à 848 kbit/s Jusqu’à 3 Mbit/s Jusqu’à 46 Gbit/s (Wi-Fi 7) Jusqu’à 200 kbit/s Jusqu’à 224 Gbit/s Usages Contrôle d’accès, échanges de fichiers, paiement sans contact, etc. Connexions entre deux appareils électroniques (smartphones, écouteurs sans-fil, enceintes, etc.) Connexion à Internet, partage de fichiers, communication entre appareils sur un réseau local sans-fil, etc. Identification et suivi d’objets comme les cartes d’accès, les passeports électroniques et étiquettes de produits Contrôle d’accès, connexion à Internet, transmission de données, etc.

🔮 Quel avenir pour le NFC ?

Le NFC Forum a dévoilé ses plans concernant les futures innovations du NFC, dans sa feuille de route de 2023. L’organisation compte en effet mettre en place un nouveau standard à l’horizon 2028. Ce dernier devrait notamment permettre de faciliter les connexions sans contact en autorisant une distance allant jusqu’à 3 cm, contre 0,5 cm aujourd’hui.

Par ailleurs, il est prévu que tous les smartphones puissent se transformer en terminal de paiement. Pour ce faire, ils devraient être équipés à l’avenir d’une puce NFC de nouvelle génération, dotée de la fonctionnalité Point-of-sale. Les puces NFC devraient également permettre de réaliser plusieurs actions à la fois, par exemple la détection d’une carte de fidélité en même temps que le paiement. Le consortium prévoit également d’améliorer la puissance de charge autorisée par les puces NFC, en la faisant évoluer de 1 à 3 W.

Quoi qu’il en soit, l’avenir du NFC s’annonce florissant. Selon un récent rapport de la société d’études Exactitude Consultancy, le marché des puces NFC devrait croître de 11,6 % et dépasser les 17 milliards de dollars d’ici 2030.

📱 Est-ce que tous les téléphones sont compatibles avec le NFC ?

Aujourd’hui, la plupart des smartphones sont équipés de la technologie NFC. Vous pouvez vérifier la compatibilité de votre téléphone en consultant le manuel de l’utilisateur. D’autre part, un petit logo NFC est désormais imprimé au dos du smartphone ou sur la boîte sur les modèles les plus récents.

Si vous avez un iPhone 6 ou un modèle ultérieur, votre smartphone est compatible NFC. D’autre part, si vous ne trouvez l’information nulle part sur votre smartphone Android, vous pouvez vous rendre dans ses Paramètres, et cherchez l’option NFC. Gardez toutefois en tête que votre smartphone doit disposer au minimum d’Android 4.0 pour être compatible.

La démarche d’activation du NFC varie d’un téléphone à l’autre. Toutefois, que vous ayez un smartphone Android ou un iPhone, le processus reste on ne peut plus simple à réaliser. Voici comment procéder dans les deux cas.

Activer le NFC sur Android

Rendez-vous dans les Paramètres de votre téléphone, et sélectionnez la rubrique Connexions , Connexion et partage , Sans-fil et réseaux , ou encore Appareils connectés .

de votre téléphone, et sélectionnez la rubrique , , , ou encore . Une fois dans le menu correspondant, accédez à l’option NFC . Il se peut que vous ayez à appuyer sur Préférences de connexion pour ce faire.

. Il se peut que vous ayez à appuyer sur pour ce faire. Il ne vous reste plus qu’à l’activer, si elle ne l’est pas déjà par défaut. Certains smartphones nécessitent également que vous activiez la fonctionnalité Android Beam, que vous pourrez trouver au même endroit.

À noter que certains modèles de smartphone disposent d’un raccourci dans la barre de notifications, qui vous permet d’activer rapidement cette fonctionnalité, sans passer par le menu Paramètres. Qui plus est, le NFC est généralement activé par défaut sur les smartphones Android.

Activer le NFC sur iOS

Depuis iOS 14, les iPhone XS et ultérieurs embarquent une puce NFC toujours active. Il n’est donc pas possible d’activer ou de désactiver manuellement la technologie sur ces modèles. En revanche, si vous disposez d’un modèle antérieur, vous pourrez activer la technologie de la manière suivante :

Rendez-vous dans les Réglages et accédez au Centre de contrôle .

et accédez au . Descendez jusqu’à « Autres commandes », puis sélectionnez Lecteur d’étiquettes NFC .

», puis sélectionnez . Une fois ceci fait, vous pouvez lire un tag NFC en ouvrant le Centre de contrôle de l’iPhone, en balayant l’écran vers le bas, puis en appuyant sur le Lecteur NFC et en approchant l’iPhone du tag.

Par ailleurs, voici comment activer la fonction Apple Pay depuis votre iPhone :

Rendez-vous dans Réglages .

. Sélectionnez Cartes et Apple Pay .

. Appuyez sur Ajouter une carte , puis sélectionnez Carte bancaire .

, puis sélectionnez . Enregistrez votre nouvelle carte bancaire.

Vous ne pouvez pas transférer de fichiers entre un smartphone Android et iOS via le NFC. En effet, cette action est uniquement réalisable entre deux smartphones Android ou deux iPhone. Voici comment procéder dans les deux cas.

Échanger des fichiers entre deux smartphones Android

Le NFC et la fonction Android Beam doit être activée sur chacun des smartphones pour ce faire.

Collez les deux téléphones dos à dos. Dès lors, les deux appareils vont se mettre à vibrer.

Votre téléphone vous proposera alors de partager un fichier. Touchez le bouton Appuyer pour partager , tout en maintenant les smartphones en contact. Sélectionnez le fichier à partager et validez.

, tout en maintenant les smartphones en contact. Sélectionnez le fichier à partager et validez. Lorsque la mention « Envoi en cours » apparaît, accompagnée d’une vibration, vous pouvez éloigner les téléphones.

Échanger des fichiers entre deux smartphones iOS

Si vous êtes équipé d’un iPhone sous iOS 17, vous pouvez partager des fichiers par AirDrop via le NFC. L’autre utilisateur doit également être équipé d’un iPhone sous iOS 17. Voici comment procéder pour ce faire :

Ouvrez le fichier que vous souhaitez partager, par exemple une ou plusieurs photos.

Rapprochez vos deux appareils, puis autorisez le transfert.

L’autre utilisateur doit ensuite accepter le transfert.

🔋 Le NFC consomme t-il beaucoup de batterie ?

La consommation énergétique du NFC est dérisoire si on la compare à celle du Wi-Fi, du Bluetooth, ou même du GPS. Lire un tag NFC ou effectuer un paiement sans contact ne nécessite donc que très peu d’énergie, voire pas du tout. Pour preuve, il est même possible de se servir de la technologie lorsqu’un smartphone est éteint, par exemple pour déverrouiller des accès en mode émulation de carte. De ce fait, nos smartphones peuvent conserver leur précieuse autonomie pour d’autres usages.