Apple dévoile sa minuscule batterie externe MagSafe à 109 euros

Puisqu’il s’agit d’un accessoire MagSafe, la batterie externe est conçue pour fonctionner avec l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 mini. Ce nouvel accessoire permet une « recharge sans fil extrêmement sûre et fiable » et n’interfère pas avec « les cartes de crédit ou les porte-clés », indique la société sur le site de l’Apple Store.

Apple Batterie Externe MagSafe – Crédit : Apple

Comme le nom du produit l’indique, la batterie se connecte à l’iPhone 12 via MagSafe, le connecteur magnétique situé à l’arrière du téléphone. Cette nouvelle façon de recharger les iPhone n’est pas appréciée par tous les utilisateurs, puisque nous avions pu voir que le chargeur MagSafe peut abîmer les coques, démagnétiser les cartes et faire chauffer l’iPhone.

Apple indique que la batterie externe permet de recharger votre iPhone à une puissance maximale de 5 W, qui ne sera donc pas le moyen le plus rapide. En effet, le chargeur MagSafe classique délivre une puissance de 15 W, et le MagSafe Duo une puissance de 11 W ou 14 W. Dans une page d’assistance, Apple indique également que la batterie nécessite iOS 14.7, une mise à jour logicielle qui n’est pas encore sortie.

La batterie externe d’Apple n’est pas capable de recharger un Phone à 100 %

Malgré son tarif exorbitant de 109 euros, l’accessoire est disponible dans une seule taille et propose une très faible capacité de seulement 1 460 mAh, ce qui signifie qu’il n’est capable de recharger aucun iPhone 12 à 100 %. En effet, Les iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max ont des capacités de batterie de 2 227 mAh, 2 815 mAh, 2 815 mAh et 3 687 mAh. La batterie est donc si petite qu’elle ne permet même pas de recharger l’iPhone 12 Pro Max à 50 %.

La batterie externe aurait la possibilité de se transformer en chargeur sans fil pouvant délivrer 15 W de puissance, à condition de brancher un câble Lightning. Cela lui permet donc de remplacer le chargeur MagSafe classique, si vous ne le possédez pas déjà.

Il faut également noter qu’à 109 euros, la batterie d’Apple n’est livrée avec aucun câble ni adaptateur secteur. Il faudra donc utiliser ceux de votre smartphone, que vous avez déjà dû acheter séparément, pour la recharger. Selon le site officiel d’Apple, la batterie externe sera livrée à partir du 22 juillet prochain, ce qui signifie que les iPhone 12 devraient recevoir la mise à jour iOS 14.7 avant cette date. On s’attend à ce que la batterie soit également compatible avec les futurs iPhone 13, puisque ceux-ci seront équipés d’aimants MagSafe encore plus puissants.

Source : Apple